La pupa e il cavallo: come preparare la ricetta [VIDEO]

La pupa e il cavallo sono i dolci tradizionali abruzzesi della Pasqua. La tradizione religiosa vuole che la rottura dei biscotti nel giorno di Pasqua stia a ricordare il momento in cui Gesù spezzò il pane durante l’ultima cena per condividerlo con gli apostoli: rappresentano, così, gesto di amore. Quella pagana si associa, invece,alle feste ufficiai di fidanzamento dell’Ottocento.

La pupa ed il cavallo venivano preparati il Giovedì Santo dalle nonne per i loro nipotini: la pupa per le bimbe e il cavallo per i bimbi, come segno di buon augurio. Si tratta di una ricetta molto antica, sempre da preparare perchè in fondo la base é pasta frolla e capace di far divertire i bambini in cucina, grazie alle decorazioni da fare. Al centro di ogni biscotto va messo un uovo in segno di fertilità e buon auspicio per il futuro. Per prepararli potete autarvi con il tutorial.

Ingredienti (per una pupa e un cavallo)

1 kg di farina tipo 00

400 g di zucchero

8 uova

1 bustina di lievito per dolci

scorza grattugiata di un limone non trattato

300 ml di olio extra vergine d’oliva

2 uova medie per decorare

1 tuorlo

codette tutto ciò che può servire per la decorazione

Preparazione

Immergete le due uova che servono per la decorazione nell’acqua fresca

In una ciotola versate la farina, unite le uova e l’olio d’oliva ed iniziate ad impastare

Aggiungete lo zucchero, la scorza grattugiata di limone ed il lievito per dolci e continuate ad impastare

Infarinate una spianatoia e continuate a lavorare l’impasto, aggiungendo poco per volta della farina quanto basta per ottenere un impasto elastico e asciutto

Lasciate riposare l’impasto per 10/15 minuti

Dividete l’impasto in due parti uguali;

Stendere sul piano di lavoro infarinato alla base ad uno spessore di circa 5 mm

Trasferite in una teglia molto grande rivestita con carta forno e iniziate a dare forma alla “pupa”

Create le varia decorazioni come capelli, seno, braccia

Arricchite con codette; al centro posizionate l’uovo, fissatelo con delle striscioline di impasto, e, fissatelo con l’aiuto del tuorlo;

Con lo stesso procedimento realizzare il cavallo

La pupa e il cavallo devono cuocere in forno già caldo a 180° per circa 20/25 minuti.

