“Un dato che ha una doppia lettura” commentano la Cpo e la consigliera provinciale Beta Costantini: “e che conferma la necessità di inserire i centri antiviolenza nella lista dei servizi essenziali”

TERAMO – Dai dati forniti lo scorso 20 febbraio dalla Prefettura nel corso di una conferenza stampa si evince che le denunce per violenza sessuale, nella provincia teramana, in un anno, dal 2018 al 2019, sono passate da 19 a 28.

“Un dato che può avere un doppia lettura per questo è importante che vadano incrociati più elementi con indagini mirate come, ad esempio, quella condotta dall’Istat – dichiarano la consigliera provinciale alle pari opportunità e al sociale, Beta Costantini e la presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità, Tania Bonnici Castelli – il fenomeno della violenza, infatti, è ancora molto sommerso ed è elevata la quota di donne che non denuncia affatto.

Vanno condotte indagini mirate per comprendere il dato e capire se si tratta di un aumento delle donne che finalmente trovano la forze, e il sostegno dei servizi, per denunciare la violenza subita o se si tratta di un aumento degli episodi di violenza. In ogni caso questo riafferma la necessità di impegni e investimenti sui servizi antiviolenza che devono essere riconosciuti come servizi essenziali e inseriti fra quelli finanziati del servizio socio sanitario e non più, come accade oggi, istituzioni che si reggono sulla buona volontà degli enti locali e dell’associazionismo. Nonostante questi limiti oggettivi, anche di tipo finanziario, la Provincia, quest’anno, incrementa il centro antiviolenza aprendo un nuovo sportello ad Isola del Gran Sasso per servire l’area interna e montana dalla quale arrivano storie e richieste di sostegno”.