I Giovani imprenditori Edili di Pescara hanno incontrato De Martinis

I Giovani imprenditori del settore edile, guidati da Andrea De Leonibus, a colloquio con il Sindaco e l’assessore all’ urbanistica di Montesilvano, la terza città abruzzese per popolazione e prima per capacità ricettiva turistica alberghiera

PESCARA – Un progetto di città con obiettivi chiari e condivisi affinché siano realizzabili: questo il messaggio che il Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e l’Assessore Anthony H. Aliano hanno evidenziato ai Giovani imprenditori Edili di Pescara. Senz’altro un incontro proficuo quello del 19 sera: i Giovani, guidati da Andrea De Leonibus, sono stati a colloquio con il Sindaco e l’assessore all’ urbanistica di Montesilvano, la terza città abruzzese per popolazione e prima per capacità ricettiva turistica alberghiera.

Per De Martinis, il rilancio di Montesilvano deve passare attraverso la valorizzazione turistica della città rispetto alla quale fare ogni sforzo possibile anche per ricreare un luogo centrale, fruibile ed attrattivo.

L’Assessore ha evidenziato come la città, che ha avuto uno sviluppo importante e veloce ma che oggi non risulta più funzionale, ha bisogno ora di acquisire una nuova identità e di adeguare il suo progetto urbanistico alle nuove e diverse condizioni rispetto ad un PRG vecchio di 20 anni.

I numerosi giovani imprenditori che con l’iniziativa “a cena con…” stanno incontrando le personalità che a vario titolo influiscono sulla direttrice di sviluppo del territorio, hanno seguito attentamente la presentazione di un “progetto città” che, promette il sindaco, avrà protagonisti proprio i giovani.

L’assessore Aliano ha invitato proprio i giovani a collaborare nella ideazione del nuovo PRG: solo se il Piano nascerà con la partecipazione attiva di tutti i soggetti presenti sul territorio, diventando un effettivo strumento di sviluppo e non un mero esercizio didattico, la città potrà godere di una vera nuova progettualità partecipata.

Per far questo, ha evidenziato l’Assessore, è importante valutare preliminarmente proprio con gli imprenditori ed i cittadini che le scelte siano sostenibili anche sotto il profilo economico, in modo che si traducano in obiettivi reali e concretizzabili.

L’incontro dei Giovani, accompagnati dal direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte, è avvenuto con una conviviale presso il ristorante La Polena e si è concluso con l’impegno di un aggiornamento costante e continuo anche con gli imprenditori senior Ance Chieti Pescara.