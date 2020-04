Chiusura della galleria Frondarola per lavori: ecco quando

TERAMO – Continuano i lavori di manutenzione da parte di Anas (Società del Gruppo FS Italiane) sulla propria rete in gestione. Nella giornata di mercoledì 8 aprile dalle ore 8.00 alle 18.00, la strada statale SS80 “Del Gran Sasso d’Italia” sarà chiusa tra i chilometri 66,800 e il 69, per lavori manutentivi e verifiche tecniche della Galleria Frondarola.

La chiusura si rende necessaria ai fini della sicurezza del personale coinvolto e per l’utenza in transito sulla statale. Il traffico verrà deviato su viabilità locale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l'emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa).