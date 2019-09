Progetto “Bibliotec’umana gli uomini libro” per il Festival del Creato 2019

Sabato 21 settembre ore 17 in Piazza G.B.Vico a Chieti PERFORMANCE SITE SPECIFIC del Collettivo Bibliodrammatica liberamente tratta da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury

Nell’ambito del IV Festival del Creato a Chieti, Sabato 21 settembre ore 17 in Piazza G.B.Vico (lungo il Corso Marrucino) progetto “BIBLIOTEC’UMANA gli uomini libro” liberamente tratto da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, ideazione e regia di Beniamino Cardines.

Con i performers del Collettivo Bibliodrammatica: Laura Silinskaite, Maria Medina, Giuliana Manzalini, Fiorella Altobelli, Anna Vispo, Loredana Di Sante, Chiara Acciavatti, Antonella Di Giovanni, Eliana Galvani, Roberta Di Benedetto, Virginia Mazzocchetti, Antonella Viggiani, Marzia Ghiotti, Gabriele Di Camillo, Rosetta Clissa, Raffaele Landesti, Beniamino Cardines.

“Bibliotec’Umana” è un progettto di performance site specific, prodotto nell’ambito di “Sorrisi in Città” da BIBLIODRAMMATICA – centro di ricerca, produzione e promozione culturale aps. La piazza G.B.Vico sarà trasformata in una grande Biblioteca all’aperto, dove ognuno potrà scegliere i suoi libri e la propria sequenza di ascolto. Una Biblioteca fatta di uomini e donne, performers e libri viventi allo stesso tempo, pronti a interagire con gli sperimentatori, non più spettatori.

Beniamino Cardines, regista: “Pensiamo alla Letteratura come linguaggio di coesione sociale, ponte di dialogo tra culture, persone, generazioni. Immaginiamo che si possa camminare tra i libri, ascoltare libri viventi. In un mondo dove tutto si dimentica velocemente abbiamo deciso di costruire con la memoria collettiva dei performers una grande biblioteca umana che dilata la percezione, e riafferma la libertà di scelta intellettuale dell’individuo”.

Bibliodrammatica aps è un progetto di ricerca sui linguaggi espressivi contemporanei per comunicare bellezza e valori umani condivisi, dialogo interreligioso e transculturalità.