Festival del Creato a Chieti, programma 2019

In Abruzzo torna il Festival del Creato per far dialogare culture, religioni e popoli. Tre giorni di eventi nel cuore di Chieti

CHIETI – Una contaminazione di culture, religioni e arte daranno vita alla IV edizione del Festival del Creato. Dopo il successo delle edizioni precedenti anche quest’anno la Famiglia francescana d’Abruzzo, in collaborazione con l’Opera missionaria francescana, hanno programmato l’atteso appuntamento che richiama a Chieti pubblico da tutta Italia.

La città abruzzese sarà ancora una volta scenario di questo importante evento che da venerdì 20 a domenica 22 settembre animerà le strade del centro. Tre le principali location scelte dagli organizzatori per gli appuntamenti: piazza G. B. Vico, Palazzo de’ Mayo e Corso Marrucino.

L’intento è quello di far dialogare diverse culture e farle confrontare su tematiche importanti e attuali anche per le giovani generazioni. “Dialoghi-amo.

PROGRAMMA

Per una cultura dell’incontro” è il tema di quest’anno che animerà la tre giorni di festa, cultura e approfondimento. Piazza G. B. Vico, a partire da venerdì 20, alle 9.30 diventerà il palcoscenico del Festival del Creato.

Tante le iniziative che contemporaneamente prenderanno vita nell’area festival. Si partirà la mattina alle 9.30 con una caccia al tesoro degli alberi e dei giochi nella Villa comunale, poi si andrà avanti per tutta la giornata con convegni, conferenze e workshop. L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì alle 16.30, in piazza G. B. Vico, alla presenza delle Autorità e dei rappresentanti del mondo francescano.

L’evento, che ha raccolto il patrocinio del Comune di Chieti, nonché dell’Arcidiocesi di Chieti, della Caritas diocesana, della Misericordia, dell’università “G. D’Annunzio” e del Centro sportivo italiano, tornerà poi sabato 21 a partire dalle 9 e domenica 22 dalle 9.30 con la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Domenico.

Appuntamenti serali sono previsti nelle tre giornate di festival. Per la prima serata ci sarà l’evento “Ri-Genesi”, sempre in piazza G.B. Vico, a cura di Bibliodrammatica, sabato alle 21 invece ci sarà un concerto di evangelizzazione messo a punto da “Tu sei la bellezza” e domenica gran finale con “Ciao Lucio tributo a Lucio Dalla” con i Work in progress, al teatro Marrucino (quest’ultimo spettacolo è l’unico a pagamento e i proventi saranno devoluti in beneficienza). I biglietti potranno essere acquistati al botteghino del teatro a partire da giovedì 19 settembre, nei punti Ciaotickets o sul portale www.ciaotickets.com). Tante le sorprese e le novità previste nel ricco cartellone che verranno rese note nei prossimi giorni.