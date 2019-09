Giulianova, al via le iniziative del circolo culturale Colibrì

Si parte con il reading letterario “Sfumature di rosso sul mare” . In programma anche corsi di lingue, di taglio e cucito e di infiorata

GIULIANOVA – Si apre con il reading letterario “Sfumature di rosso sul mare” la stagione di iniziative e corsi del circolo culturale “Colibrì”. Domenica 22 settembre, alle ore 17, gli allievi del corso di Dizione e Lettura Espressiva del circolo, guidati sapientemente dall’attrice e regista Lucia Bruni, interpreteranno testi letterari legati al tema del “Rosso” aspettando il tramonto, affacciati sull’immenso del mare da uno dei tradizionali caliscendi del molo sud del porto di Giulianova. Sarà un momento di pura suggestione, arricchito dalle letture delle voci narranti di Grazia Corini, Francesca Di Egidio, Samatha Di Paolo, Rosanna Fasola, Fulvio Gramegna, Cristian Mecozzi e Adriana Paoletti.

Partono invece sabato 21 settembre, alle ore 18, nella sede del circolo “Colibrì”, con un open day di presentazione, i corsi di Lingua di inglese, spagnolo, francese, tedesco, cinese ed arabo per turismo, affari e conversazione. Grande richiesta anche quest’anno, visto il successo degli anni passati, per il corso base teorico e pratico della Lingua dei Segni (LIS) in collaborazione con l’Associazione Sordi Italiani (ASI).

Grandi novità di questo 2019/2020 sono il corso base di Taglio e Cucito, con dieci incontri per imparare l’arte sartoriale, in collaborazione con l’Aim Academy Maestri Artigiani ed il corso di Sartoria Creativa per riparare, rinnovare, svecchiare e personalizzare capi d’abbigliamento.

Molto atteso, invece, è il corso per imparare l’arte dell’Infiorata, in cui da tempo l’associazione giuliese si è specializzata, regalando incantevoli quadri floreali a Giulianova e non solo, costituendo anche il marchio “Colibrì Infiorate”.

Tutti i corsi si terranno nella sede del circolo “Colibrì” a Giulianova, in via La Spezia 30.

Per informazioni tel. 3896536453

Email: info@associazionecolibri.org