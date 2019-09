Inizio settimana con tempo instabile. Da martedì giornate soleggiate ovunque. Temperature in calo. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Dopo una caratterizzata da tempo instabile con possibili piovaschi sull’Abruzzo occidentale, da lunedì sera il tempo sarà in miglioramento e porterà giornate soleggiate dappertutto. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 23 settembre



Il passaggio di una saccatura nordatlantica alimenta instabilità, più spiccata nel pomeriggio con temporali sparsi e rovesci di pioggia che interesseranno l’Abruzzo occidentale. Variabilità sulle coste dell’Abruzzo orientale con bassa probabilità di piogge. Venti tesi da ovest in quota, deboli occidentali sulla dorsale appenninica, di direzione variabile altrove. Mare mosso.

Martedì 24 settembre



Tempo in miglioramento, che determina una giornata caratterizzata dalla prevalenza del sole, salvo modesti annuvolamenti, di pomeriggio, sui rilievi appenninici. Temperature minime in deciso calo; gradevoli durante il giorno. Venti moderati o tesi da Nord/Nordovest sulle aree costiere, generalmente deboli e disposti dai quadranti settentrionali nell’entroterra. In quota attesi venti tesi da Nordovest. Mare molto mosso.

Mercoledì 25 settembre



Tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione a orientali; deboli occidentali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (23, 24, 25 settembre)

Pescara

LUN – min 21° max 27°

MAR – min 20° max 24°

MER – min 19° max 25°

Chieti

LUN – min 17° max 29°

MAR – min 16° max 23°

MER – min 15° max 26°

Teramo

LUN – min 17° max 27°

MAR – min 17° max 23°

MER – min 15° max 24°

L’Aquila

LUN – min 17° max 22°

MAR – min 15° max 21°

MER – min 12° max 22°

