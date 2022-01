Primavera 1, Sassuolo – Pescara in diretta: le formazioni e webcronaca

Alle ore 16.30 trasferta per i biancazzurri che tornano a giocare dopo la lunga pausa. Dove seguire la partita con la webcronaca e le formazioni ufficiali

SASSUOLO – Torna il Campionato Primavera 1 con gli anticipi della 15° giornata di andata. Dopo le gare di questa mattina tra Cagliari e Roma (0-1) e Lecce – Sampdoria (1-3) e in attesa della conclusione di Fiorentina – Bologna sono uscite le formazioni ufficiali di Sassuolo – Pescara. I biancazzurri saranno impegnati alle 16.30 nel difficile Stadio Ricci di Sassuolo contro un avversario che attualmente ospita la 4° posizione. Squalificati del match diretto da Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio saranno da una parte Aucelli e dell’altra Sakho, Sayari e mister Iervese (in panchina ci sarà Giacomo Pietropaolo). Ricordiamo che in classifica i biancazzurri sono all’ultimo posto con 5 punti e nel prossimo turno ospiteranno il Cagliari. Ricordiamo che sarà possibile seguire la webcronaca del match attraverso la redazione sportiva de L’Opinionista sul portale Calciomagazine.net a partire dall’ingresso in campo delle due squadre.

DIRETTA DI SASSUOLO – PESCARA

Formazioni ufficiali di Sassuolo – Pescara

SASSUOLO: Vitale, Pieragnolo, Flamingo, Zenelaj, Paz Blandon, Arcopinto, Ferrara, Miranda, Samele, Abubakar, Forchignone. A disposizione: Zacchi, Cehu, Zalli, Lazzaretti, Sassanelli, Toure, Cinquegrano, Kumi, Diawara, Cavallini, Casolari, Leone. Allenatore: Emiliano Bigica

PESCARA: Lucarelli, Longobardi, Palmentieri, Kuqi, Stampella, Madonna, Scipione, Scipioni, Lazcano, Mehic Dino, Mehic Amer. A disposizione: Di Carlo, Dieye Baka, Postiglione, Colazzilli, Faiella, Staver, Bodje, Marcucci. Allenatore: Giacomo Pietropaolo