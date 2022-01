Impavida Sieco Ortona – Portoviro: diretta e presentazione partita

ORTONA – La Sieco gioca d’anticipo e sabato 29 gennaio, alle ore 19.00 sfiderà in casa la Delta Group Portoviro. I veneti sono reduci dalla trasferta in Puglia, dove per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia di Serie A2 hanno sfidato e sconfitto i locali della BCC di Castellana Grotte per tre set a due.

Per quanto riguarda il campionato, invece, Fabroni & Co. la Delta Group veleggia in acque tranquille, e con i suoi 21 punti occupano l’ottavo posto in classifica. L’ultima di campionato ha visto i portoviresi soccombere contro i forti avversari del Bergamo soltanto al tie-break.

Ancora una sfida complicatissima quindi per la Sieco che si troverà di fronte un sestetto coriaceo abituato a combattere fino all’ultima palla.

All’andata finì 3-1 per gli avversari.

«Portoviro è una squadra che ha dimostrato il suo gran valore contro due squadre toste quali Castellana e Bergamo. Noi invece dobbiamo dimostrare di essere capaci di reagire alle ultime prestazioni non proprio brillantissime. Abbiamo lavorato bene in palestra e sabato sera proveremo a sfruttare al massimo il fattore casa per tornare a fare punti. La classifica li in basso si sta accorciando ed è nostro dovere provarci fino a quando la matematica non ci condannerà».

Gli arbitri chiamati a dirigere l’incontro sono Dell’Orso Alberto (Pescara) e Piperata Gianfranco (Bologna).

Sarà possibile seguire la diretta dell’incontro sul sito www.impavidapallavolo.it

Queste le altre gare in programma per la Quinta Giornata di Ritorno

Kemas Lamipel Santa Croce – Agnelli Tipiesse Bergamo

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – Bam Acqua S.Bernardo Cuneo

Cave Del Sole Lagonegro – Emma Villas Aubay Siena RINVIATA

HRK Diana Group Motta di Livenza – Conad Reggio Emilia

Synergy Mondovì – BCC Castellana Grotte