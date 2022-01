Coldiretti Donne Impresa Chieti: Cecilia Di Primio é la nuova responsabile

Cambio al vertice di Coldiretti Donne Impresa Chieti. Cecilia Di Primio nominata a capo delle imprenditrici chietine

CHIETI – É Cecilia Di Primio la nuova responsabile di Coldiretti Donne Impresa Chieti. Titolare di una azienda agricola a Ripa Teatina, l’imprenditrice è cresciuta in una famiglia di florovivaisti e, per merito del papà Roberto, si è appassionata subito all’agricoltura. E’ stata nominata dal coordinamento provinciale alla presenza della responsabile regionale Antonella Di Tonno, che ha evidenziato la grande disponibilità dimostrata dall’imprenditrice nelle attività proposte dal movimento oltre alla solida formazione. Ventotto anni, laureata in scienze agrarie con specializzazione in medicina delle piante, è agronomo iscritto all’ordine di Pescara. Vincitrice dell’Oscar Green Abruzzo nel 2020 con un progetto sulla micropropagazione della canna comune (Arundo donax), Cecilia considera l’innovazione il core business dell’azienda familiare. “Sono onorata di questo incarico e lavorerò facendomi portavoce delle tante e variegate realtà agricole della mia provincia – dice Cecilia – essere donna in agricoltura è un grande valore aggiunto perché le donne riescono a coniugare il rispetto della tradizione con un grande bisogno di innovazione e crescita”.