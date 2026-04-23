Premio Maestro del Made in Italy 2026: l’Abruzzo vince con Fiorella Bafile

ROMA – L’Abruzzo sale sul palcoscenico nazionale dell’eccellenza produttiva grazie al prestigioso Premio Maestro del Made in Italy 2026, assegnato quest’anno a Fiorella Bafile, fondatrice della Tindora Cosmetics Srl dell’Aquila, per il settore Biotecnologia. La cerimonia si è svolta nella cornice del Salone delle Colonne, celebrando le imprese che incarnano innovazione, qualità e visione nel panorama produttivo italiano.

La candidatura di Bafile è stata sostenuta dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, che ha riconosciuto nella sua attività un modello di impresa capace di unire ricerca scientifica, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Emozionata dopo il conferimento del titolo, Bafile ha sottolineato il valore del riconoscimento come responsabilità e stimolo a continuare a innovare nel segno della bellezza sostenibile. Parole di grande orgoglio anche dalla presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Antonella Ballone, che ha definito la premiata “un esempio di competenza, passione e radicamento territoriale, capace di portare l’eccellenza abruzzese sul palcoscenico nazionale”.

Alla cerimonia hanno partecipato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente di Unioncamere Andrea Prete e il presidente della Fondazione Giovanni Brugnoli, che hanno ribadito l’importanza del dialogo tra tradizione, competenze e futuro.

Con questo riconoscimento, Tindora Cosmetics si conferma una delle realtà più dinamiche dell’innovazione biotecnologica italiana, contribuendo a rafforzare l’immagine dell’Abruzzo come territorio capace di generare imprese ad alto valore aggiunto e di competere nei mercati internazionali.