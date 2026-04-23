Giornate Agrotecniche 4.0: innovazione e olivicoltura a Pratola Peligna

PRATOLA PELIGNA – Le “Giornate Agrotecniche 4.0” si aprono all’IIS “A. Serpieri” con un incontro dedicato alle cultivar minori di olivo abruzzesi, in particolare Rustica e Gentile dell’Aquila, approfondendo aspetti tecnici, agronomici ed economici legati alla loro valorizzazione. L’appuntamento ha riunito istituzioni, scuole, università e operatori del settore agroalimentare, con un focus sull’innovazione applicata all’agricoltura e sul ruolo strategico della formazione tecnica per lo sviluppo dei territori.

Presenti il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il vicepresidente con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, che hanno sottolineato l’importanza di competenze, ricerca e qualità per rendere competitivo il comparto agricolo regionale. Marsilio ha richiamato il valore della tradizione olivicola abruzzese e la necessità di puntare su prodotti unici e non replicabili, mentre Imprudente ha evidenziato il ruolo delle scuole agrarie nel collegare i giovani al mondo produttivo.

L’iniziativa si inserisce nel percorso dell’IIS “Serpieri” per rafforzare il legame tra formazione, ricerca e imprese, sostenendo l’innovazione e la competitività dell’agroalimentare abruzzese.