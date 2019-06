Pescasseroli, rinvenuti resti di cucciolo di orso

PESCASSEROLI – Nel corso di un normale servizio di controllo del Personale di Sorveglianza, nella mattinata di ieri, mercoledì 26 giugno, sono stati rinvenuti, in località “Colli Bassi” di Pescasseroli, esigui resti di orso (essenzialmente peli e alcune costole).

Si tratta, con ogni probabilità, di un cucciolo dell’anno. Dai pochissimi resti che saranno conferiti a ISPRA e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, per gli esami di rispettiva competenza, non risulta possibile stabilire le cause di morte. È stata disposta una perlustrazione della zona anche con l’ausilio dell’Unità Cinofila dei Carabinieri Forestali, per la ricerca di eventuali ulteriori resti e elementi.