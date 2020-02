Pescara, sicurezza: interventi per il ripristino di 84 punti luce

PESCARA – Pescara Energia interviene direttamente per il ripristino della piena funzionalità dei punti luce con lampade rotte, spente o intermittenti, secondo le segnalazioni effettuate dagli organismi comunali e dei semplici cittadini alla Sezione guasti per lamentare le carenze di illuminazione pubblica,a partire dal 20 dicembre 2019.. L’assessore alle politiche energetiche Gianni Santilli ha ufficializzato che la Società, con verbale di affidamento del 31 gennaio 2020. a decorrenza immediata, ha notificato a Enel Sole Srl, in base ai poteri sostitutivi previsti in contratto, di aver demandato alla Ditta 3T (Tatoni Valerio) di procedere all’esecuzione degli interventi di ripristino dei punti luce.

«La Enel Sole era stata già diffidata – ha precisato Santilli – a effettuare tali lavori entro tre giorni dalla ricezione dell’atto formale, ma senza esito alcuno. Di qui l’intervento diretto di Pescara Energia con addebito a Enel di tutte le spese sostenute così come previsto dal capitolato tecnico prestazionale. Le problematiche segnalate non erano solo causa di insufficiente illuminazione ma anche e soprattutto fonte di possibili pericoli per l’utenza, oltre che «grave immagine all’Ente», come sottolinea il direttore dell’esecuzione del contratto stipulato l’8 febbraio 2017, ingegner Giovanni Caruso.

«La città di Pescara annovera 21.175 punti luce gestiti da 254 quadri comando. I lavori – conclude l’assessore Santilli – interessano 84 fonti di illuminazione, a partire dalla zona di via Monte Acquaviva – Parco della fantasia, in continuazione e senza interruzione, sino al ripristino totale della visibilità».