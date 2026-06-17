XCO Prati di Tivo Race: programma e percorso

PRATO DI TIVO – Procedono a pieno ritmo i preparativi per la XCO Prati di Tivo Race, in programma domenica 21 giugno ai piedi del Gran Sasso. La Scuola di Ciclismo Prati di Tivo, organizzatrice dell’evento, è pronta a firmare il gran finale del Gran Prix Centro Italia MTB Giovanile, circuito che negli ultimi anni ha garantito alla gara una vetrina nazionale di primo piano. L’appuntamento assegnerà inoltre i titoli regionali FCI Abruzzo di cross country per esordienti, allievi e juniores, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel calendario giovanile.

La giornata si aprirà alle 8:30 con le categorie G6, per poi proseguire con le prove riservate a esordienti, allievi e juniores, maschili e femminili, impegnando i giovani bikers fino al pomeriggio. Al termine delle gare, spazio alla proclamazione dei vincitori del Gran Prix e alla consegna delle maglie di leader, momento sempre molto atteso da società e atleti.

Il percorso, lungo 3,3 chilometri con 140 metri di dislivello positivo, rappresenta una sfida tecnica completa e avvincente. Rock garden, tronchi artificiali, single track immersi nella vegetazione e salite su radici compongono un tracciato vario e selettivo, ideale per mettere alla prova abilità, resistenza e capacità di guida dei partecipanti. Ogni giro richiederà concentrazione e precisione, in perfetto stile cross country olimpico.

La XCO Prati di Tivo Race si prepara così a regalare una giornata di grande mountain bike, richiamando i migliori giovani talenti del centro Italia in uno degli scenari più suggestivi dell’Appennino. Un appuntamento che unisce sport, territorio e passione, confermando Prati di Tivo come una delle sedi più apprezzate per le competizioni off-road.