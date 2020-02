Recurde Pescarise, presentazione del libro di poesie dialettali a Pescara

Mercoledì 5 Febbraio 2020, alle ore 17 presso la sala convegni della Fondazione Pescarabruzzo il volume di Giuseppe Tontodonati, con illustrazioni di Mimmo Sarchiapone

PESCARA – Mercoledì 5 febbraio, a partire dalle ore 17.00, nella sala convegni della Fondazione Pescarabruzzo (in Corso Umberto I, 83 a Pescara), si terrà la presentazione del volume Recurde Pescarise di Giuseppe Tontodonati, con illustrazioni di Mimmo Sarchiapone. Un tuffo nel passato, un ritorno a “Pescara com’era”, è questo Recurde Pescarise.

Il volume raccoglie 65 componimenti poetici di Giuseppe Tontodonati: dialoghi brevi e serrati con la città delle origini, che l’autore trascrive assecondando un “capriccio” serissimo, quello di riferire sulla memoria nativa con l’idioma che più gli appartiene, la forma dialettale.

Alla nuova edizione, pubblicata dalla Fondazione Pescarabruzzo con l’editore Menabò, sono stati aggiunti dei Frammenti, o meglio i versi Framminde dello stesso Giuseppe Tontodonati, pubblicati postumi, nel 1993, dalla Regione Abruzzo.

I componimenti invitano a riflettere sul rapporto tra tempo e tessuto urbano, per scoprire l’identità più nascosta della città di Pescara. Pasolini la definiva “l’unico caso di città che esiste totalmente in quanto città balneare”. I versi di Tontodonati, uniti alle splendide acqueforti di Mimmo Sarchiapone, ce la descrivono invece pullulante di arti, di mestieri, di sapori, di leggende tramandate di bocca in bocca da gente di quartiere che ancora si conosce per nome. Nel volume è racchiuso il segreto di qualcosa che tutti i pescaresi ricordano e sottilmente ancora bisbigliano, la ricchezza autentica di una Pescara, non solo e unicamente marinara, che purtroppo non c’è più. Recurde Pescarise è quindi un viaggio intimo tra atmosfere, luoghi e personaggi, per rivivere passaggi significativi della nostra storia di comunità.

Porterà i saluti Nicoletta Di Gregorio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo. Interverranno: Daniela D’Alimonte, Dirigente scolastica e ricercatrice linguistica; Raffaello Tontodonati, figlio di Giuseppe Tontodonati e curatore del volume; Mimmo Sarchiapone, artista. Concluderà Nicola Mattoscio, Presidente ISIA di Pescara e Direttore Generale della Fondazione Pescarabruzzo.

Al termine dell’incontro le copie del volume saranno disponibili per i partecipanti.