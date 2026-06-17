Sicurezza stradale in azienda: il convegno di Teramo

TERAMO – Si è svolto ieri a Teramo, nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, il convegno “La sicurezza stradale in azienda – Innovare per prevenire, proteggere e risparmiare”, un appuntamento dedicato alla mobilità aziendale sicura e alla prevenzione degli incidenti sul lavoro. L’incontro, moderato dalla giornalista Paola Peluso, ha riunito istituzioni, associazioni di categoria, esperti e imprese per analizzare dati, tecnologie e strategie utili a ridurre rischi e costi legati alla circolazione stradale.

I presidenti delle sezioni Automotive, Servizi Innovativi e Trasporti di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico – Marco Matteucci, Massimo Cesarino e Bruna Di Domenico – insieme a Katia Panella, direttore regionale INAIL Abruzzo, hanno evidenziato come la sicurezza stradale rappresenti oggi un fattore competitivo oltre che un dovere sociale. Dai loro interventi è emersa la necessità di una cultura condivisa della prevenzione, supportata da tecnologie avanzate, formazione continua e Car Policy aziendali chiare.

I dati confermano l’urgenza del tema: in Abruzzo la mortalità stradale supera del 24% la media nazionale e gli incidenti restano tra le principali cause di infortunio sul lavoro. A livello nazionale, nel primo semestre 2025 si contano 1.310 vittime e oltre 111 mila feriti, con un costo sociale stimato in 22,6 miliardi di euro.

Durante il convegno, Giuseppe Benincasa (ANIASA) ha illustrato l’impatto della digitalizzazione sulla gestione delle flotte aziendali: oltre un milione di veicoli connessi in Italia forniscono dati utili a migliorare sicurezza, manutenzione e sostenibilità. Giovanni Maggiore (FairConnect) ha mostrato come telematica evoluta, intelligenza artificiale e monitoraggio in tempo reale possano ridurre sinistri, consumi e premi assicurativi, generando risparmi significativi già nel primo anno.

INAIL ha presentato il Piano triennale 2025-2027, che punta sulla diffusione della cultura della sicurezza e su incentivi alle imprese: contributi ISI fino all’80% per l’acquisto di mezzi più sicuri, riduzioni del premio assicurativo tramite modello OT23 e 24 milioni di euro destinati alla formazione.

Le testimonianze aziendali di FAS Srl e Baltour hanno confermato l’importanza di mezzi moderni, sistemi di infomobilità, formazione periodica e tecnologie intelligenti – come dash cam con IA – per tutelare lavoratori e utenti.

Un confronto ricco di contenuti che ribadisce come innovazione, prevenzione e cultura della sicurezza siano oggi leve decisive per la competitività e la sostenibilità delle imprese.