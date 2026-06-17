Eventi in Abruzzo nel weekend dal 19 al 21 giugno 2026

REGIONE – Il weekend del 19, 20 e 21 giugno porta in Abruzze un mix vivace di musica, cultura ed enogastronomia. L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, diventa il centro della Festa della Musica con concerti gratuiti e palcoscenici diffusi, mentre tra borghi e città si alternano festival, degustazioni e appuntamenti sotto le stelle. Segnaliamo gli appuntamenti principali, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Grandi eventi e Musica

L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, sarà il centro della Festa della Musica. Tre giorni in cui piazze, cortili e monumenti del centro storico accoglieranno concerti gratuiti e performance all’aperto. Tra i momenti più attesi spiccano il concerto del testimonial nazionale Stefano Di Battista e la Festa della Musica dei Giovani, che porterà in città decine di giovani musicisti da tutta Italia.

Sempre nel capoluogo abruzzese, domenica 21 giugno alle 21, la Chiesa di San Silvestro ospiterà l’inaugurazione della trentesima edizione dei Concerti di Euterpe, una delle rassegne di musica antica più longeve del territorio. Il concerto d’apertura, “Volgi gli occhi o Madre Pia”, vedrà protagoniste Le Cantrici di Euterpe insieme all’ensemble Aquila Altera, in un dialogo sonoro che unisce la tradizione rinascimentale alle celebrazioni nazionali della Festa della Musica.

A Castellalto, venerdì 19 giugno, gli Statuto accenderanno il palco del Birrificio Artigianale Bibibir con una serata dedicata allo ska e al rock italiano. Ad Arsita, invece, torna il Dlen Dlen Festival, la rassegna che trasforma il borgo in un palcoscenico diffuso tra vicoli e piazze: protagonista della serata di venerdì sarà Angelica Bove, artista rivelazione dopo il successo a Sanremo Giovani e oggi tra le voci più fresche della scena indipendente.

Sagre e appuntamenti gastronomici

Il weekend porta con sé anche un ricco calendario enogastronomico. A Sant’Omero prosegue fino al 21 giugno Un Castello di Birra, festival dedicato alle birre artigianali accompagnate da street food locale e musica live. Ad Ancarano, dal 19 al 21 giugno, le vie del borgo si trasformano in un percorso dedicato alla mixology con Un Borgo di Gin, tra degustazioni, stand gastronomici e atmosfere estive. A Casoli, in Contrada Ascigno, torna invece il Festival delle Pallotte Cace e Ove, un omaggio a uno dei piatti più iconici della tradizione abruzzese, proposto nelle serate del 19 e 20 giugno.

Ai piedi del Gran Sasso, la frazione aquilana di Camarda ospita invece la Festa della Pizza con Porchetta, quattro serate – dal 18 al 21 giugno – dedicate a un abbinamento decisamente identitario: pizza appena sfornata farcita con porchetta abruzzese, accompagnata da birra e musica.

Nel capoluogo, infine, il 20 e 21 giugno arriva Abruzzo in Bolla, la grande vetrina dedicata alla spumantistica regionale, con banchi d’assaggio, incontri e degustazioni che valorizzano il lavoro delle cantine abruzzesi nel cuore della città.

La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia

Sabato 20 giugno sarà anche la notte più romantica dell’anno per i borghi certificati dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”. L’Abruzzo partecipa con un’ampia rete di località, da Abbateggio a Santo Stefano di Sessanio, da Pescocostanzo a Rocca San Giovanni, passando per Castelli, Navelli, Opi, Penne e molti altri. Ogni borgo proporrà menù a tema, visite guidate, spettacoli e iniziative a lume di candela, trasformando vicoli e piazze in scenari suggestivi dove vivere un’esperienza intima e coinvolgente.

Mostre d’arte

Al MuNDA, nella sede dell’ex Mattatoio a Borgo Rivera, è possibile ammirare l’Ecce Homo di Antonello da Messina, uno dei capolavori più attesi delle celebrazioni culturali del 2026. Nelle stesse giornate il museo ospita anche gli incontri “Aspettando la Visitazione”, appuntamenti di approfondimento che preparano il pubblico all’arrivo della Visitazione di Raffaello, in apertura il 27 giugno. A pochi passi dal centro storico, Palazzo Ardinghelli accoglie le installazioni del MAXXI L’Aquila: oltre alla collezione permanente, il museo presenta il progetto ARTEPARCO 2026 e la monumentale opera Camouflage Nets di Ai Weiwei, un intervento che dialoga con gli spazi interni e la corte del palazzo.

A Pescara, il Museo delle Genti d’Abruzzo propone la doppia mostra Grand Tour e Mi Casa Tu Casa, un percorso che intreccia fotografia antropologica, costumi storici e riflessioni contemporanee sul concetto di accoglienza e spazio domestico. Sempre in città, negli ultimi giorni di apertura, lo Spazio Bianco ospita Sicania di Giorgio Rizzo, un viaggio visivo tra colori, atmosfere e paesaggi archetipici della Sicilia. Chiudendo il cerchio, a Fossacesia torna Dimore Sonore e d’Arte, un itinerario che apre al pubblico palazzi storici e cortili privati trasformati in gallerie temporanee, arricchite da performance musicali dal vivo e opere di artisti locali.