Diretta Pescara – Modena: dove vedere partita in tv e streaming

Martedì 19 ottobre alle 21 si gioca Pescara – Modena per la 10° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la decima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Pescara – Modena, che si giocherà martedì 19 ottobre con calcio di inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga per 2-1 contro la Fermana e in classifica sono quinti con 16 punti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte: 9 gol fatti e altrettanti subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno vinto in casa per 2-0 contro la Viterbese e sono sesti a quota 15 con un percorso, nelle ultime cinque gare disputate, di tre partite vinte e due perse; 8 reti realizzate e 6 incassate.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pescara – Modena, valida per la decima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

L’arbitro

A dirigerà sarà Marco Monaldi di Macerata. Gli assistenti designati sono Luca Valletta di Napoli e Luca Feraboli di Brescia, quarto uomo Giuseppe Collu di Cagliari.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Auteri dovrà fare a meno di Cancellotti squalificato e potrebbe riproporre la difesa a 4. Di Gennaro sicuro fra i pali, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Zappella, Illanes, Ingrosso e Frascatore. A centrocampo Memushaj, Pompetti e Diambo. In avanti il trio formato da Clemenza, Ferrari e De Marchi.

QUI MODENA – Tesser dovrebbe confermare il 4-3-1-2. In porta Gagno, davanti a lui Azzi, Silvestri, Pergreffi e Renzetti. A centrocampo Armellino, Gerli e Di Paolo. In attacco Tremolada a supporto di Minesso e Bonfanti.

Le probabili formazioni di Pescara – Modena

PESCARA (4-3-3): Di Gennaro; Zappella, Illanes, Ingrosso, Frascatore; Memushaj, Pompetti, Diambo; Clemenza, Ferrari, De Marchi. Allenatore: Auteri

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Azzi, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Di Paola; Tremolada; Minesso, Bonfanti. Allenatore: Tesser