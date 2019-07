Pescara, Foschi su vertice per Gruppo Giona

PESCARA – Si è riunita ieri la Commissione Sicurezza del territorio e Lotta al degrado, convocata per verificare l’operatività della squadra speciale GIONA.Il Presidente di tale Commissione Armando Foschi, consigliere comunale del Gruppo Lega, sottolineando che i vertici della Polizia municipale di Pescara hanno disertato la riunione ,ha spiegato:

“La Commissione riteneva che il confronto con l’A-Team della Polizia municipale di Pescara, costituito dall’ex assessore Teodoro, fosse fondamentale per capire eventuali esigenze o problematiche, specie a inizio consiliatura . Parliamo del Nucleo preposto in modo specifico alla lotta contro ogni forma di degrado sul territorio, uomini e donne che operano in borghese, che vivono sulla strada e che quindi vanno in qualche modo anche tutelati e supportati con mezzi e attrezzature. Avevo chiesto un primo incontro con il responsabile del Gruppo, il maggiore Danilo Palestini, già la scorsa settimana, come primo punto all’ordine del giorno, e lo stesso Palestini che, avendo altri impegni, mi aveva cortesemente chiesto di spostare a oggi la riunione. Abbiamo provveduto in tal senso, e oggi ci aspettavamo in Commissione report, documenti, dati, statistiche, proposte e anche problemi da affrontare e risolvere insieme, specie dopo il sopralluogo di ieri svolto presso il Comando con la Commissione Controllo e Garanzia, dove proprio il maggiore Palestini, accompagnando i Commissari, ci ha riversato addosso una quantità enorme di problematiche, dalla carenza cronica di personale, alla disponibilità di mezzi vecchi e inadeguati, persino tavoli da lavoro non a norma, all’obbligo di turnazioni assurde del personale per far fronte all’insopportabile mole di lavoro. Oggi eravamo pronti a prendere appunti e invece nulla: a fronte del ritardo del responsabile del Gruppo Giona, il maggiore Palestini, l’ho contattato al telefono e lo stesso mi ha comunicato di essere impegnato in Prefettura per una riunione sulle celebrazioni di Sant’Andrea, senza alcun preavviso nei confronti della Commissione riunita in attesa.

Al contempo il maggiore ha detto che il comandante Maggitti aveva mandato una mail pec per comunicazioni: la mail non l’abbiamo trovata ma la segretaria della Commissione ne ha conosciuto verbalmente il contenuto, ossia lo stesso comandante Maggitti non poteva intervenire perché impegnato a redigere una relazione per il sindaco Masci. A questo punto interpretiamo quell’assenza come un dato oggettivamente positivo, ovvero le problematiche della Polizia municipale, e del gruppo GIONA in particolare, non devono essere tanto gravi se non hanno la priorità nell’agenda dei vertici del Corpo, quindi il confronto non dev’essere molto importante né fondamentale. Ne prendiamo atto ed è evidente – ha aggiunto Foschi – che da questo momento pensiamo che lo stesso gruppo GIONA sarà pronto a intercettare tutte le segnalazioni operative che provvederemo a inoltrare, in qualità di consiglieri di maggioranza che hanno il dovere di dare risposte efficaci e risolutive ai problemi dei cittadini, e in piena sintonia con i compiti specifici assegnati alla squadra speciale, interventi sui quali chiederemo, ogni volta, relazioni puntuali in modo da non distrarre gli agenti dal loro compito chiedendo presenze in Commissione a questo punto superflue e irrilevanti ai fini dell’operatività dell’amministrazione comunale”.