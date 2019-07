Regione, Testa interviene sulla carenza di segretari comunali

Il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia:” Si prefigura interruzione di pubblico servizio.Occorre soluzione immediata alternativa”

PESCARA – “ Mi faccio carico della problematica affinché la Regione Abruzzo segnali e solleciti il Ministero dell’Interno sulla grave carenza dei segretari comunali. Una situazione che perdura oramai da troppo tempo e che sta determinando il blocco delle attività amministrative”.

Il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa , scende in campo sull’annosa questione all’indomani delle dichiarazioni del sindaco di Rapino, Rocco Minnucci, il quale annuncia le sue dimissioni in assenza di una celere soluzione.

“Una situazione folle – riprende Testa – che riguarda molti Comuni d’Abruzzo così come in tutta Italia. Il fabbisogno su scala nazionale è all’incirca di sei mila segretari comunali, ed è bandito un concorso per 800. Va da sé che i conti non tornano e che occorre una diversa ed immediata soluzione. Anche alternativa in attesa di una riorganizzazione dell’intero sistema che riguarda questa specifica figura professionale”.

Anche il sindaco Micucci parla di una “soluzione rapida e tampone: o la messa a disposizione di funzionari della Prefettura oppure – specifica – si permetta ai sindaci di ricorrere ad esperti in diritto amministrativo, che tra l’altro graverebbero anche meno sulle casse comunali. O l’una o l’altra purché si sopperisca a tale mancanza”.

“ Il Comune è il primo front office per il cittadino – commenta il consigliere Testa – ed è inaccettabile impedire ad i Sindaci di svolgere al meglio le loro funzioni. Non si tratta “solo” di apporre firme e visti legali sugli atti amministrativi, ma c’è impossibilità di pagare le ditte e stipulare contratti con le stesse. Significa cioè paralizzare i Comuni, l’Abruzzo e l’Italia tutta. Un’emergenza grave – rimarca – e dice bene il Sindaco di Rapino quanto afferma che si prefigura l’interruzione di Pubblico Servizio. Vanno dunque individuati i responsabili di questa mancanza cronica. Chi politicamente sta in questi giorni sollevando la problematica facendo pressioni al Ministro Salvini, sono gli stessi che hanno tentato di sopprimere l’albo professionale dei segretari comunali. Io garantisco il mio impegno massimo per una reale necessità degli Enti, soprattutto per i piccoli Comuni”.