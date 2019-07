Festa dell’estate Congiuntese, 7° edizione a Congiunti di Collecorvino

27 e 28 luglio torna il week and dedicato allo sport e alla musica organizzato dall’Associazione Culturale Congiunti

CONGIUNTI – Torna in contrada Congiunti di Collecorvino la tradizionale festa organizzata dall’Associazione Culturale Congiunti a fine luglio, con un week and dedicato allo sport e alla musica. La festa, giunta alla sua settima edizione, come di consueto va a chiudere quello che è stato un mese ricco di eventi, culturali, culinari e sportivi: oltre al 35° trofeo rionale di calcio a 5, patrocinato anche dalla provincia di Pescara, come torneo locale più longevo, sul campo del parco di Congiunti, hanno giocato anche le donne nel Trofeo Luana Biferi, e i ragazzi dagli 10 ai 12 anni, con il Trofeo Tenuta del Priore.

Sabato 27 luglio, sarà la volta della finale del torneo di Calcio a 5 maschile, dove a contendersi l’ambitissimo trofeo Gabriele Bosio saranno le squadre Tenuta del Priore e la giovanissima rivelazione Pescaramanzia. L’appuntamento è fissato per le ore 21.30, a seguire vi saranno celebrate le premiazione, le quali come da tradizione andranno ad interessare tutte le 10 squadre partecipanti.

Domenica 28 luglio, sempre all’interno del parco di Congiunti, avrà luogo le spettacolare concerto della band pescarese 99 cosse, con i quali buona musica e risate sono garantiti al 100%.

Sia sabato 27, che domenica 28, vi saranno stand enogastronimici, che delizieranno i palati di tutti con arrosticini, porchetta e tanto street food.

Riferisce il presidente dell’Associazione, Emanuele Maggiore: “Siamo riusciti in pochi anni a trasformare un tradizionale torneo di calcetto in qualcosa che va oltre, che riesce a intrattenere e far divertire sia grandi che piccini. Far diventare una manifestazione sportiva una vera e propria festa per noi è motivo di grande orgoglio, e il merito va a tutti i volontari che ogni anno per un mese si dedicano esclusivamente a quest’evento, che ogni sera conta centinaia di appassionati visitatori. Il nostro ringraziamento va a chi ogni anno ci sostiene, dagli sponsor ai tanti comuni cittadini che con le loro erogazioni liberali sostengono le nostre iniziative. Domenica 28 luglio, chiuderemo con un concerto dei 99 cosse la nostra manifestazione, il gruppo simbolo dell’Arrostiland, che gia in tempi non sospetti sognavamo di portare a Congiunti, perché la loro musica rock ma allo stesso tempo pescarese e goliardica, sintetizza a pieno quello che è il nostro spirito”.