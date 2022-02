Pescara capitale italiana del libro, la nota di Carota (FdI)

Il coordinatore cittadino: “Iniziativa che rafforza la partecipazione culturale dei cittadini. La città dannunziana ha ottime possibilità di successo”

PESCARA – “A nome di tutto il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, esprimo grande compiacimento per la candidatura di Pescara a “capitale italiana del libro”, il prestigioso titolo promosso dal Ministero della Cultura. La partecipazione della nostra città a questo concorso costituisce senza dubbio un altro importante punto di partenza nel rafforzare la partecipazione culturale tra i cittadini ed agevolare la costruzione di relazioni tra gli operatori della cultura e della formazione territoriale. Ci congratuliamo con i promotori del progetto, che sarà presentato al Ministero l’11 febbraio prossimo, a partire dal Sindaco Carlo Masci e dall’assessore comunale alla Cultura, Maria Rita Paoni Sacconi, che hanno creduto fortemente in questa iniziativa, così come la responsabile del progetto Gabriella Pollio, e le funzionarie Daniela Luciani e Marcella Di Bartoloneo, per il lodevole lavoro svolto. Sono certo che la città dannunziana non potrà che avere ottime chance”. La nota del coordinatore cittadino di FdI, Roberto Carota.