Opere in legno per arredare il Parco dell’Annunziata

GIULIANOVA – In questi giorni l’artista incisore Roberto Di Giammatteo ha iniziato la sua prima opera su un vecchio tronco di pino al Parco dell’Annunziata nelle vicinanze dell’attrezzo calistenico. Successivamente si cimenterà in altre due opere, sempre in legno, una delle quali sarà posizionata nel “Giardino delle farfalle”. L’artista, residente all’Annunziata, farà tutte le opere a titolo gratuito come regalo al quartiere. Una quarta scultura verrà realizzata dal Gruppo Orao utilizzando un tronco di legno restituito dal mare.

In primavera verrà istallata la cupola geodetica di bambù dal diametro di 12 metri dell’artista Biagio Di Carlo, anch’esso, come gli altri artisti, realizzerà l’opera a titolo gratuito. Sempre a primavera verrà istallato un nuovo gioco al Parco dell’Annunziata per i bambini più piccoli donato dalla ditta Polisini.

Invece, sabato 19 febbraio verranno nuovamente piantati altri alberi dell’iniziativa “Dedicalo a chi vuoi… Piantalo con noi”. Va ricordato che tutte le iniziative sono patrocinate dal Comune di Giulianova.