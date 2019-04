Pasquetta 2019 in Abruzzo: gli eventi in programma

Natura, arte, gusto, musica a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Gli appuntamenti previsti per Pasquetta in Regione

Lunedì dell’Angelo o di Pasqua o dell’ottava Pasqua o in Albis. Per tutti semplicemente Pasquetta. É il giorno in cui, secondo la religione cristiana, si celebra quindi l’incontro tra l’Angelo e le donne. Il Vangelo spiega che Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Giuseppe e Salomé si recarono dove era stato sepolto Gesù Cristo per imbalsamare il corpo con degli olii aromatici. Giunte sul posto, però, si accorsero che il masso che chiudeva l’accesso alla tomba era stato spostato.

Un Angelo apparve loro e disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui! È risorto come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto” (Mc 16,1-7). E aggiunse: “Ora andate ad annunciare questa notizia agli Apostoli”. Ma è anche il giorno che di solito si trascorre all’aperto in compagnia di parenti o amici in nome di una tradizione che si ricollega ai i discepoli diretti ad Emmaus. Infatti, lo stesso giorno della Resurrezione, Gesù appare a due discepoli in cammino verso Emmaus a pochi chilometri da Gerusalemme. Per ricordare quel viaggio il giorno di Pasquetta vige l’usanza di fare un pic-nic o una gita fuori porta.

L’Abruzzo vi aspetta con tanti appuntamenti, all’aperto e “non”. Cercheremo di darvi qualche suggerimento per passare una serena Pasqua 2019, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi a Pescara, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Per i film in programmazione nelle sale cinematografiche d’Abruzzo è presente una sezione apposita con tutti i dettagli.

Provincia di Pescara

Tra le escursioni organizzate ci sono quelle all’Eremo di San Bartolomeo, alle Fonti di Lama Bianca, nella Valle dell’Orfento, l’anello delle capanne in pietra a secco. Si va in canoa e in e-bike sul Tirino, a cavallo con la famiglia nella Valle d’Orta. Il Parco Giardino dei Ligustri di Loreto Aprutino torna a ospitare bambini e famiglie per lezioni di botanica, visite guidate e una caccia al tesoro per conoscere i segreti degli alberi.

Agli appassionati di arte segnaliamo alcune mostre: al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; alla Galleria Incontro di Montesilvano “Mare”; al Museo delle Genti d’Abruzzo la Mostra sul Risorgimento d’Abruzzo; all’Aurum Segni ancestrali di Gino Masciarelli all’Aurum e L’altro Abruzzo di Luciano D’angelo.

Tra le proposte gastronomiche ricordiamo quelle di Cafè Paillotes, Lido 186, Parc Hotel Villa Immacolata, Pranzo e disco al Tortuga a Montesilvano, con dj set no stop al Wood e al Medusa. Si mangia e si balla fino al tramonto anche allo Stabilimento Lido Azzurro in collaborazione con Room 33, allo Stabilimento La Prora. In serata da non perdere il tributo dei Kom a Vasco Rossi che si terrà in piazza Salotto.

Provincia di Chieti

Nel teatino sono tante le occasioni per rilassarsi a stretto contatto con la natura: a piedi nelle Gole di Fara San Martino; sulla Costa dei Trabocchi, al trabocco (con aperitivo) di San Vito Chietino; in e-bike alle Cascate del Linaro nel Canyon dell’Avello. Gli appassionati di storia, castelli e piccoli borghi potranno visitare Roccascalegna.

Al Convento Michetti di Francavilla al Mare si svolge la Pasquetta francavillese, che prenderà il via con il rito della Benedizione dei cavalli e che si animerà fino a tarda sera con giretti sul pony, mercatino artigianale artistico, intrattenimento, giochi, gonfiabili e tributo a Vasco Rossi dei Senza Resa. Dopo il successo dello scorso anno torna invece il pic-nic al Birrificio Maiella di Pretoro: birra e musica. Per chi non rinuncia al piacere della tavola segnaliamo la proposta gastronomica delle Cantine Roveri, accompagnata da dj set.

Provincia dell’Aquila

Al centro della Pasquetta aquilana ci sono le escursioni, tante e per tutti i gusti: al Castello di Bominaco con pranzo a base di zafferano, a Introdacqua accompagnati dagli asini, a piedi o in e-bike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio, ancora in e-bike a Campo di Giove, a cavallo nelle Valli di Scanno e nella Valle di Arano. In serata a Paganica tributo alla musica italiana. Si canta al Karaoke e si ascolta musica dal vivo al The Gallery di Caporciano.

Provincia di Teramo

Decisamente più statica ma altrettanto gioiosa la Pasquetta teramana. Tra le escursioni si segnalano quella alle Gole del Salinello e la visita guidata alla Fortezza di Civitella del Tronto, accompagnati da lupi, falchi, aquile e gufi.

Tanti i pranzi spettacolo proposti dai locali della zona: a Giulianova al Novavita Beach, a Tortoreto da Edo’s e allo Chalet Lato Sud, a Teramo alla Corte dei Tini con live delle Direzioni Parallele, a Martinsicuro all’Hotel Villa Luigi, a Colonnella all’Osteria CentoLire con il live dei Dualmente, per citarne solo alcuni. Pasquetta latina a Il Focolare di Bacco con pranzo, stage di balli latino-portoricani e serata danzante. In serata Pupo sarà la star dei festeggiamenti in onore della Madonna dello Splendore a Giulianova: concerto gratuito.