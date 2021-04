Pasquale “Pat” Cipolla imprenditore di successo negli Stati Uniti

La “Bella Vista Group” arrivò a possedere e gestire compagnie di sviluppo e costruzione per oltre quaranta anni, I suoi genitori emigrarono da Pettorano sul Gizio in provincia dell’Aquila.

PETTORANO SUL GIZIO – Pasquale “Pat” Cipolla nacque a Buffalo, capoluogo della contea di Erie, nello Stato di New York, il 26 maggio del 1931 da Gaetano ed Ersilia Chiota emigrati da Pettorano sul Gizio in provincia dell’Aquila (giunsero in America nel 1930 e sbarcarono ad “Ellis Island” dal piroscafo “Conte Biancamano”).

Ebbe due sorelle Josephine e Antoinette. “Pat” lavorò sin da bambino, per aiutare l’economia familiare, facendo la consegna dei giornali e vendendo noccioline e popcorn. Intanto mentre studiava, con ottimi risultati, alla “Technical High School” iniziò a lavorare come operaio nell’edilizia specializzandosi nella pavimentazione. Poi con due soci aprì il ristorante “Pleasant View Snack Bar”. Assolse al servizio militare, dal 1953 al 1955, a West Point dove fu autista personale del generale William Childs Westmoreland.

Lasciato l’esercito andò a lavorare per una ditta di pavimentazione la “Louis Del Prince & Sons”. Dopo qualche tempo decise di mettersi in proprio. Inizialmente i suoi sforzi si concentrarono nella pavimentazione e nel lavoro di cantiere e questo lo portò ad avvicinarsi a quella che sarebbe divenuta la sua vera passione: il settore immobiliare. Fondò la “Bella Vista Development Corporation” che, dal 1958 al 1970, costruì numerosi hotel. In seguito iniziò una carriera di successo sviluppando complessi di appartamenti e centri commerciali nello Stato di New York e in tutto il paese.

La “Bella Vista Group” arrivò a possedere e gestire compagnie di sviluppo e costruzione per oltre quaranta anni. La conoscenza di “Pat” del leasing, del settore immobiliare, della finanza e della costruzione sono stati gli ingredienti chiave del successo della “Bella Vista Development Corporation”. Pasquale “Pat” Cipolla era ben noto per la sua etica del lavoro, l’approccio senza fronzoli e la volontà di prendere e seguire i progetti di sviluppo più difficili. Pasquale “Pat” Cipolla morì, aveva 89 anni, il 4 giugno 2020.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”