Sporting Gran Sasso, la Scuola Calcio riprende allenamenti dal 3 maggio

MONTORIO AL VOMANO – FCD Sporting Gran Sasso comunica che da lunedì 3 maggio riprenderanno gli allenamenti della Scuola Calcio fino alla categoria Esordienti. “Una pausa lunga, all’apparenza interminabile, che ci ha visti comunque al lavoro dietro le quinte per programmare il futuro. La società vuole dare un segnale, dimostrando che quel futuro è arrivato. Da fine ottobre, tecnici, istruttori e dirigenti hanno sempre cercato di pensare a questo momento, finalmente possiamo viverlo” si legge nella nota della società.

“Ogni allenamento sarà svolto rispettando la normativa per il contrasto alla diffusione del Covid-19 in ambito sportivo, seguendo le indicazioni ministeriali. Sarà cura dei vari responsabili territoriali informare i rispettivi gruppi in merito a sedi e orari degli allenamenti. Una settimana in più per gli ultimi dettagli e da lunedì lo Sporting Gran Sasso riabbraccerà i suoi ragazzi con diverse ed importanti novità all’orizzonte”.