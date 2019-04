Pasqua e Pasquetta a Pescara: i prossimi eventi

Aspettando il Primo Maggio, mercatini, musica e intrattenimento in città per le feste di Pasqua e non solo

PESCARA – In attesa del concerto del Primo Maggio in piazza della Rinascita, mercatini e fiere di Pasqua in varie zone della città e un Lunedì dell’Angelo all’insegna della musica. Così Pescara festeggia la Santa Pasqua e scalda i motori per iniziare Maggio come ha sempre fatto, all’insegna della musica e dei temi della Festa del Lavoro. Ma anche grandi eventi per il Lunedì di Pasqua e per la prima grande festa rionale che abbiamo voluto diventasse un grande evento a pieno titolo qual è quella della Madonna dei Sette Dolori.

Andiamo a vedere nel dettaglio i principali eventi in città per Pasqua, Pasquetta e per i prossimi giorni.

Mercatino di Pasqua

Artigianato, antiquariato, fai da te, dolciario, hobbistica, tornano gli operatori di questo mercatino che si svolge fino al 22 aprile nei giardini di Piazza Primo Maggio dalle 6:00 del 20 aprile alle 22:00;

Fiera di Pasqua

Il tradizionale mercato pasquale di Confartigianato Imprese Pescara, torna ad animare il marciapiede del Lungomare Matteotti, dalla Madonnina verso nord, dalle 7:00 alle 24.00 del 22 aprile 2019, tante le curiosità e in vendita soprattutto oggettistica, antiquariato, alimentari e hobbistica.

L’antico e Il Bello

Bancarelle anche nell’area compresa ai due lati della bretella pedonale fra la nuova e la vecchia stazione ferroviaria: antiquariato, artigianato, etnico, fai da te, oggettistica, prodotti dell’ingegno e creatività, in corso fino a domani alle h.22.00.

Mercantico Turistico

Bancarelle anche oltre Pasqua nell’area pedonale dei giardini di piazza I Maggio, con occupazione di mq 80, per le seguenti categorie merceologiche: antiquariato, artigianato, etnico, fai da te, oggettistica, prodotti dell’ingegno, e creatività, per la giornata del 25 aprile fino alle h 24.

Mercatino Di Primavera

Artigianato, antiquariato, fai da te, dolciario, hobbistica torneranno anche il 27 e 28 aprile sul marciapiede del Lungomare Matteotti dalla Madonnina verso nord, dalle 06:00 del 27 aprile alle h. 22:00 del 28 aprile 2019.

Lunedì di Pasqua

In musica a Piazza della Rinascita con il “Concerto: Tributo a Vasco” che vedrà in scena i Kom, tribute band dell’artista modenese. Si tratta della cover band di Vasco Rossi più titolata d’ Italia, che il Blasco ha voluto sul palco del suo concertone al Modena Park nel 2017, per l’apertura del concerto spalla al Rimini Beach Arena davanti a 30.000 persone. Un tributo anche uno dei lavori dei KOM, il singolo “Grazie Vasco” prodotto in collaborazione con Claudio Golinelli “il Gallo” e adottato dai fan di Vasco come inno. Sarà uno spettacolo capace di coinvolgere e divertire, scenografico e con effetti di grande qualità, per far rivivere in maniera assolutamente reale, i grandi concerti del Blasco Nazionale.

Festa dei Colli

QuartierEstate, la rassegna che abbiamo promosso per portare intrattenimento in tutta la città, riporterà a Pescara Luca Barbarossa, che si esibirà il 3 giugno ai Colli, nella serata di chiusura di una delle feste più sentite dalla città. Uno spettacolo elegante e coinvolgente, che ha divertito e fatto cantare migliaia di persone alla Notte Bianca dell’Adriatico di cui Barbarossa è stato una delle attrazioni e che sono certo saprà riempire anche la piazza dei Colli, chiudendo con la qualità una serata che tutti aspettano.