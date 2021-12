“Parole in circolo”, rassegna culturale a Giulianova: ecco quando

La rassegna culturale porterà a Giulianova, nell’arco di un anno, autori di fama nazionale e voci locali. Si inizia il 4 Gennaio con la “iena” Filippo Roma e il suo “Boomerang”

GIULIANOVA – “Parole in circolo” è il nome della rassegna presentata questa mattina, alle 11.30, in sala consiliare. Ideata e organizzata dall’associazione “Forum Artis”, in collaborazione con la Biblioteca Bindi e con il patrocinio del Comune , l’iniziativa porterà a Giulianova, lungo tutto il 2022, autori di grande richiamo. Soprattutto, “Parole in circolo” aprirà riflessioni, strapperà sorrisi e farà della lettura uno specchio a cui affidare, confrontandosi, la propria storia. Il primo appuntamento in calendario è quello con Filippo Roma, inviato delle Iene, che martedì 4 Gennaio, al Kursaal, presenterà il suo libro “Boomerang”, edito da Salani.

“Sarà una presentazione atipica – ha spiegato la responsabile eventi di “Forum Artis”, la giornalista e manager culturale Alessandra Angelucci – L’esperienza dell’ascolto e dell’incontro verrà coniugata in una formula destinata ad emozionare, a coinvolgere, a lasciare il segno. Così sarà per tutti gli eventi in calendario, occasioni per pensare e per mettersi in gioco”.

“In questa rassegna abbiamo creduto da subito – ha sottolineato l’ Assessore alla Cultura Paolo Giorgini – Ci è parsa valida per la qualità dei suoi protagonisti e per l’intuizione di legare nomi di rilevanza nazionale con interpreti della nostra territorialità”.

Il direttore della Biblioteca Bindi e dei Musei civici Sirio Maria Pomante ha inistito sull’importanza della programmazione.

“Improvvisare è nocivo e non serve – ha detto Pomante – Collocare gli eventi in una visione di insieme è ciò che, in prospettiva, assicura invece un risultato positivo, che fa crescere consapevolezza e conoscenza in una comunità. Dal 2017, Giulianova è “città della lettura”. “Parole in circolo”, in questo senso, è quanto occorre per accentuare sfumature, vocazione e fisionomia”.