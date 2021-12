“Christmas song”, canti tradizionali e musica di Natale a Giulianova

Mercoledì prossimo, 22 Dicembre appuntamento al Pala Eventi di Giulianova con un classico degli appuntamenti musicali natalizi

GIULIANOVA – Organizzato dall’associazione “Belcanto Insieme” con il patrocinio dell’ Amministrazione comunale, “Christmas song. In concerto con Carla Laudi” è il più classico degli appuntamenti musicali natalizi. L’ iniziativa, in programma per mercoledì prossimo, 22 Dicembre, proporrà canti tradizionali e musiche dell’ Avvento. Sul palco del Pala Eventi, in piazza del Mare, si succederanno “Sestetto italiano”, “Piccolo coro Amadeus”, coro “Dono di Maria” e , voce solista, Giorgia Caporale. Presenta Mirella Lelli. Inizio 21.30. Ingresso gratuito, muniti di Greenpass.