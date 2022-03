Panther Roseto – Esquilino in diretta: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo lo stop a conclusione della prima fase, è finalmente tempo di tornare in campo per le Aran Cucine Panthers Roseto, che domani al PalaMaggetti (ore 18:00) ospiteranno Esquilino per l’esordio in questa Pool Promozione.

Le ragazze dirette da coach William Orlando partiranno con 10 punti in classifica assieme alla Stella Azzurra, davanti ai 6 del poker composto da Terni, Campobasso, Stella Azzurra e San Raffaele, e ai 2 punti di Aprilia e la stessa Esquilino.

Non per questo si tratta di una gara da sottovalutare: le capitoline hanno un roster profondo e competitivo, come già dimostrato nella prima parte di campionato, e d’ora in poi il livello degli impegni di questo campionato andrà inevitabilmente a crescere.

Ma, forte di un organico rinforzato dai recenti innesti di Alice Lucchesini e Letizia Rizzati (per entrambe sarà l’esordio in canotta rosetana), le Pantere targate ARAN Cucine hanno voglia di cominciare col piede giusto l’importante seconda fase della stagione.

Appuntamento alle ore 18:00 di domani, con la partita che come di consueto sarà trasmessa sui canali Facebook e YouTube delle Panther Roseto.