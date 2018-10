Padova – Pescara highlights, sintesi della partita [VIDEO]

Cinque minuti fatali per i biancazzurri che dopo aver amministrato il match per 90 minuti subiscono due reti inaspettate

PADOVA – Vetta non raggiunta dal Pescara che nella gara esterna con il Padova giocata questo pomeriggio (gara ieri rinviata per pioggia) ha accarezzato il successo fino al 90simo. La miglior qualità della squadra di Pillon ha consentito di avere un miglior possesso palla e di amministrare senza grossi affanni il match.

Brugman conclusione per palati fini

Dopo una prima fase di studio, con la conclusione centrale di Mancuso in area respinta dal portiere e il brivido per un pallonetto di Pulzetti al 24′ con traiettoria che per poco non supera Fiorillo, arriva, due minuti dopo la rete del vantaggio degli adriatici: ci pensa Gaston Brugman a calciare a giro dal limite una punizione con parabola che si infila sotto l’incrocio dei pali alla destra di Merelli.

Mancuso freddo dal dischetto

Nella ripresa arriva in avvio la rete che avrebbe potuto chiudere anticipatamente i giochi: trattenuta di Trevisan su Gravillon e nessun dubbio per l’arbitro Volpi nell’assegnare il penalty. Dal dischetto implacabile Mancuso conclude di potenza alla destra di Merelli che ne aveva intuito la traiettoria. Gara chiusa? Dopo l’intervento di Fiorillo su Cisco al 9′ con palla che si stampa sul palo l’impressione poteva essere quella, con la squadra di Pillon ad amministrare il match senza troppe apprensioni ,ma forse in pochi potevano prevedere un simile finale …

Cisco che esordio per il 19enne!

La rimonta quasi insperata della squadra di casa nei minuti conclusivi al via grazie alla marcatura di un esordiente. Parliamo di Andrea Cisco, 19 anni per un calciatore molto atteso in casa Padova. Bisoli gli dà fiducia e lo inserisce a inizio ripresa per Pulzetti. Lui lo ripaga prima con la conclusione fermata solo dal palo quindi con la sua marcatura, di rara bellezza, allo scoccare del 90esimo: palla ricevuta ai 25 metri con il destro, un tocco con il mancino per prepararsi una conclusione mix di precisione e potenza che si infila sotto l’incrocio dei pali alla destra di Fiorillo.

“Straordinario, per me, da padovano, è davvero un grande esordio. Eravamo in difficoltà, ma questo punto era importante”

Nei cinque minuti di recupero arriva prima il salvataggio provvidenziale del portiere biancazzurro che nulla può sul tacco sotto porta di Cappelletti che devia una conclusione di Capelli in area. Resta il rammarico per la vittoria svanita nel finale ma la squadra resta ancora imbattuta con 12 punti all’attivo a un punto dalla capolista Verona.

Sabato big match all’Adriatico con il Benevento che insegue in classifica ma con una partita in meno.

Foto di Padova – Pescara fonte pagina Facebook ufficiale Pescara (Credito Massimo Mucciante)

