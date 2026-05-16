Abruzzo protagonista al Giro d’Italia: cerimonia istituzionale a Chieti per l’ottava tappa

CHIETI – L’Abruzzo torna al centro della scena in occasione della partenza dell’ottava tappa del Giro d’Italia da Chieti, confermando la forte sinergia istituzionale tra Regione Abruzzo e RCS Sport. Una due giorni che ha portato nel cuore del territorio uno degli eventi sportivi più seguiti in Italia e nel mondo, trasformando Chieti in una vetrina internazionale.

In piazza San Giustino, dove è stato allestito il villaggio del Giro, si è svolta la cerimonia istituzionale che ha coinvolto cittadini, appassionati, atleti e rappresentanti delle istituzioni. Un momento di grande partecipazione che ha sottolineato il valore identitario del ciclismo per la regione e il ruolo strategico del Giro come motore di promozione territoriale.

Durante l’iniziativa è stato ribadito il peso della collaborazione tra Regione Abruzzo e organizzatori della corsa rosa, una partnership pensata per rafforzare l’immagine dell’Abruzzo attraverso la potenza mediatica del grande ciclismo. La presenza del Giro d’Italia rappresenta infatti un’occasione unica per mostrare a milioni di spettatori le eccellenze paesaggistiche, culturali e turistiche del territorio, contribuendo a consolidare l’Abruzzo come destinazione attrattiva a livello nazionale e internazionale.