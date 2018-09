Pescara – Crotone highlights, sintesi della partita [VIDEO]

Prova di solidità e maturità per il Delfino che contro una della squadre candidate alla promozione diretta in A. Protagonista della serata Mancuso con una doppietta

PESCARA – Tornano le notti magiche all’Adriatico. Il 2-1 del Pescara al Crotone nella sfida di ieri sera conferma tutte le buone impressioni registrate in questo avvio di stagione: squadra ancora imbattuta, capace di mantenere la concentrazione ed evitare la sconfitte in campi insidiosi come Cremona e Brescia. Squadra che sa essere cinica come visto nella gara casalinga con il Foggia ma che non dimentica il bel gioco che i tifosi hanno sempre amato e che nella storia diversi allenatori hanno portato.

La partita di ieri, valida per la 5° giornata, ha visto il Delfino sempre compatto nella linea difensiva anche quando Stroppa nella ripresa ha provato più soluzioni offensive rafforzando il reparto con gli ingressi di Nalini e Simy. Nonostante le diverse palle gol create sono state infatti rare le occasioni pericolose sotto porta create dalla squadra ospite. Molto meglio il la squadra di Pillon a colpire di rimessa, sopratutto sul 2-1 quando ampia spazi sono stati concessi a Marras e compagni.

Mancuso man of the match

Protagonista del match è stato Mancuso con una doppietta e una prestazione da 8 in pagella. Il giocatore molto mobile su tutto il fronte offensivo ha dato che tocco di imprevedibilità alle azioni offensive con i compagni molto abili nel supportarlo. Il centrocampo con tanta qualità in campo si è fatto infatti più volte apprezzare per fraseggi anche nello stretto, palla a terra.

Reti da incorniciare

Le reti sono state tutte di pregevole fattura: partiamo da quella del 19′ del primo tempo che ha sbloccato il match: Festa disimpegna male e Memushaj che vince un rimpallo facendo pervenire palla a Mancuso. Lo stesso dopo essersi alzato il pallone al limite dell’area lascia partire un potente quanto preciso diagonale che si infila alla destra dell’estremo difensore. Nella ripresa spettacolare al 4′ la marcatura di Benali che ricevuto palla a centrocampo lascia partire un pallonetto di sinistro di rara bellezza a sorprendere Fiorillo, nell’occasione qualche metro fuori dai pali e palla che si infila sotto l’incrocio dei pali. Quindi la rete decisiva sempre di Mancuso appena cinque minuti dopo: azione sulla trequarti di Brugman che con un passaggio filtrante vede il compagno, palla sul sinistro e conclusione con il mancino che si infila sotto la traversa sull primo palo con il portiere un pò incerto nell’intervento.

Foto di Mancuso fonte sito ufficiale Pescara (Credito Massimo Mucciante)