Scerni, attesa per il Trofeo Accademia della Ventricina

SCERNI – Cresce l’attesa a Scerni per il Trofeo Accademia della Ventricina, appuntamento di riferimento della mountain bike abruzzese in programma domenica 17 maggio. La gara, valida come seconda prova del circuito “I Sentieri d’Abruzzo”, segna un ritorno alle origini per una delle manifestazioni più longeve del territorio, grazie alla collaborazione tra Polisportiva Casalbike di Bruno Fantini, UISP Ciclismo Abruzzo e Molise, Comune di Scerni e un gruppo compatto di sponsor locali, con l’Accademia della Ventricina e lo storico organizzatore Luigi Di Lello in prima fila.

Ritorno al percorso storico in Contrada San Giacomo

Per la sua 15ª edizione, la corsa abbandona l’area dell’Istituto Agrario e ripropone il suggestivo tracciato dei primi anni, interamente sviluppato in Contrada San Giacomo.

Il percorso prevede un anello misto e sterrato di circa 10 km, con 167 metri di dislivello a giro, da ripetere tre volte. Un tracciato tecnico, veloce e immerso nel paesaggio rurale scernese, ideale per esaltare le qualità degli specialisti delle ruote grasse.

Programma della giornata

Ore 8:00 – Ritrovo degli atleti presso Bar La Baita (Contrada San Giacomo)

Ore 10:00 – Partenza ufficiale della gara

Un format semplice e collaudato, pensato per garantire fluidità organizzativa e massima partecipazione.

Sport, territorio e sapori: il terzo tempo alla ventricina

Il Trofeo Accademia della Ventricina non è solo competizione: è anche una vetrina per le eccellenze gastronomiche locali. Al termine della gara, spazio al tradizionale pasta party a base di ventricina, simbolo identitario del territorio e prodotto di punta dell’Accademia.

La ventricina sarà protagonista anche delle premiazioni, con ricchi pacchi gastronomici destinati a:

primi tre assoluti

primi cinque di ogni categoria

prime tre società più numerose

Un modo per unire sport, tradizione e promozione del territorio, rafforzando il legame tra la gara e la comunità locale.