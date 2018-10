Serie B, Padova – Pescara: dove seguire in diretta la partita

Martedì 2° ottobre si gioca Padova – Pescara, posticipo della sesta giornata del campionato di calcio di Serie B. Informazioni dove seguire la partita allo stadio, streaming o webcronaca

PESCARA – Domani pomeriggio, martedì 2 ottobre ore 17:30 (la gara è stata rinviata per maltempo rispetto alla data originaria del 1° ottobre ore 21), allo stadio Euganeo si gioca Padova – Pescara, incontro valevole per la sesta giornata del campionato cadetto. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Foggia e hanno 6 punti. Cinque lunghezze in più per gli ospiti, reduci dalla vittoria casalinga contro il Crotone. Partita che si preannuncia interessante, in riferimento alla quale i bookmakers danno per favotiti i padroni di casa. Andiamo a vedere come poter seguire la sfida che sarà diretta dall’arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Assistenti saranno Grossi e Fiore con Piccinini quarto uomo.

DAZN

In esclusiva per la Serie B DAZN trasmetterà il match in diretta sui dispositivi previsti. Collegamenti solitamente a partire da 15 minuti prima del match per vivere l’attesa con le formazioni e curiosità sulla partita.

Webcronaca

In alternativa o come supporto per tablet e smartphone ci sarà come di consueto la webcronaca a cura di Calciomagazine.net. Dalle 17:30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16:45 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Il Padova dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Merelli in porta, difesa a tre composta da Ravanelli, Capelli e Trevisan. A centrocampo Pulzetti e Cappelletti in cabina di regia con Contessa e Salviato sule corsie esterne mentre in avanti Clemenza a supporto del tandem offensivo composto da Bonazzoli e Capello. Probabile modulo 4-3-3 per il Pescara con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Gravillon e Campagnaro centrali mentre sulle corsie esterne spazio a Del Grosso e Balzano. A centrocampo Brugman in regia con Memusaj ed uno tra Machin e Melegoni sulle corsie. Tridente offensivo formato da Marras, Mancuso e Antonucci.

PADOVA (3-4-1-2): Merelli; Cappelletti, Capelli, Trevisan; Mazzocco, Broh, Pulzetti, Contessa; Clemenza, Mandorlini, Bonazzoli. A disposizione: Perisan, Ceccaroni, Zambataro, Belingheri, Serena, Ravanelli, Saviato, Cisco, Capello, Minesso, Sarno, Guidone. Allenatore: Bisoli.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Mancuso, Antonucci. A disposizione: Kastrati, Fornasier, Perrotta, Ciofani M., Elizalde, Crecco, Kanouté, Melegoni, Cocco, Capone, Del Sole, Monachello. Allenatore: Pillon.