Biancazzurri sotto il segno di Cocco. Una sua doppietta decide la sfida casalinga contro il Livorno. Finale palpitante, resiste la difesa agli assalti degli ospiti

PESCARA – Tre rigori e un destino del match. Il più importante probabilmente quello di Giannetti a 10 minuti dalla fine del primo tempo dopo una mezz’ora di buon Pescara. La decisione ha lasciato più di un dubbio perchè l’intervento di Balzano è sembrato al limite dell’area. Per fortuna del Delfino, l’attaccante ospite calcia a lato il pallone confermando la giornata no del giocatore sostituito da Lucarelli a fine primo tempo. Gli altri due aprono la strada del successo ai biancazzurri con Cocco protagonista: nel primo in avvio di ripresa con traformazione che spiazza Mazzoni, la seconda (al quarto d’ora) con il portiere che intuisce ma non trattiene la sfera.



Gara che sembra chiusa con gli adriatici che di rimessa avrebbero potuto dilagare e invece l’ingresso di Diamanti accende la squadra toscana. Sua la “pennellata” che consente a Porcino di battere in area con una bella voleé che non lascia scampo al giovane Kastrati in campo per il forfait nel riscaldamento di Fiorillo. Finale palpitante con i ragazzi di Lucarelli che si riversano nella trequarti avversaria e che con Kozak centra un legno a sette minuti dalla fine quindi in pieno recupero Campagnaro salva sulla linea con colpo di testa sotto misura di Di Gennaro. Vittoria sofferta ma ai punti meritata da una squadra che ha nuovamente dimostrato dopo il pari di Cremona di sapere soffrire e non perdere la testa.

Adesso la giornata di sosta per le nazionali quindi la terza giornata, il 15 settembre alle ore 15 a Brescia. Intanto in classifica c’è solo il Cittadella a punteggio pieno mentre i biancazzurri fanno parte del trio con Perugia e Padova che occupa il secondo posto con 4 punti. Nella classifica marcatori in vetta Luca Vido con 3 marcature seguito da Falco, Ravanelli, Mancosu, Pierini e dal biancazzurro Cocco.

Foto tratta dalla pagina ufficiale facebook della Pescara Calcio