Abruzzo punta sulla viticoltura eroica: ingresso nel Cervim e nuovi investimenti

L’AQUILA – La viticoltura di montagna come identità, cultura e futuro dell’Abruzzo. È il messaggio lanciato dal vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente durante il convegno “Vigne eroiche d’altura. Cultura, identità e futuro della viticoltura di montagna”, promosso dal Cervim nel Cortile di Palazzo Benedetti a L’Aquila, nell’ambito di Vinorum.

Imprudente ha annunciato l’ingresso dell’Abruzzo nel Cervim, sottolineando come le vigne d’altura non siano solo produzione, ma parte integrante della storia e dell’identità dei territori interni. La viticoltura eroica, ha spiegato, rappresenta una grande opportunità in un contesto segnato dai cambiamenti climatici e dalla necessità di valorizzare aree ad alta biodiversità.

Il vicepresidente ha evidenziato il passaggio da un modello orientato alla quantità a uno centrato sulla qualità, capace di raccontare territori difficili e autentici senza snaturarne l’equilibrio ambientale.

Ricerca e innovazione: oltre 6 milioni per il futuro del vino abruzzese

Imprudente ha annunciato il ritorno, dopo trent’anni, di un investimento strutturato nella ricerca vitivinicola regionale. Grazie a un progetto di filiera da oltre 6 milioni di euro, saranno avviati studi su biodiversità e adattamento climatico in collaborazione con CREA e Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. «Da queste ricerche passerà la viticoltura dei prossimi trent’anni», ha dichiarato.

Il vino come identità culturale

Nel corso del convegno, moderato da Franco Santini, è stato ribadito il valore culturale e sociale del vino come elemento identitario dell’Abruzzo: un territorio unico, dove mare e montagna distano meno di un’ora. «Il vino è storia, paesaggio e convivialità», ha ricordato Imprudente.

Un confronto tra istituzioni, produttori ed esperti

All’incontro hanno partecipato rappresentanti del mondo vitivinicolo nazionale e regionale:

Nicola Abbrescia (Cervim), Domenico Pasetti (Cantina Pasetti), Camillo Zulli (Biocantina Orsogna), Angelo Radica (Città del Vino e Recevin), Paolo Simoni (Cantina Castelsimoni), Roberto Cipresso (comitato tecnico scientifico Cervim) e Attilio Alfino (Cantina Masciarelli).

Dopo i saluti istituzionali, è intervenuto anche il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi.