Ovindoli, caduta alberi per abbonante nevicata: riapre tratto della SS696

OVINDOLI – Il 5 gennaio sulla strada statale 696 “Del Parco Regionale Sirente-Velino” è provvisoriamente chiuso al transito il tratto tra il km 37,000 e il km 40,600, ad Ovindoli (AQ), a causa di un’abbondante nevicata, tuttora in corso, che ha provocato la caduta di alberi lungo la carreggiata. Il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO DEL 9 GENNAIO: Completata la rimozione delle piante cadute o pericolanti a causa della neve e la pulizia della carreggiata, la statale 696 “del Parco Regionale Sirente–Velino” è nuovamente riaperta al transito nel tratto compreso tra Ovindoli e San Potito (AQ)

