Covid, domenica 10 gennaio nuova giornata di screening a Spoltore

SPOLTORE – Continua lo screening Covid-19 per i cittadini di Spoltore. Domenica 10 gennaio 2021 si riprende a partire dalle 8.30: è prevista una pausa pranzo tra le 13 e le 15.30, e poi si proseguirà fino alle 18.30. Alla fine della giornata di sabato 9 gennaio sono stati effettuati 1807 tamponi: 4 i positivi (due in più rispetto alla giornata precedente).

Non è necessaria la prenotazione: basta presentarsi negli orari alle sedi indicate (municipio per i cittadini del Centro Storico, via Basilea per quelli di Villa Raspa, la Palestra della Scuola Primaria “Tiziana Fagnani” per chi vive a Santa Teresa, Caprara e Villa Santa Maria) con i documenti (carta d’identità, tessera sanitaria) e il modulo del consenso al trattamento, che è possibile ritirare sul posto oppure stampare dal sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it.