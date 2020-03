“Ortona é bella. Anche a una finestra!”, la campagna di comunicazione del Comune

Un invito a rimanere a casa, per contenere la diffusione del Coronavirus, senza andare a cercare fuori qualcosa di bello

ORTONA (CH) – Il Comune di Ortona, sulla pagina ufficiale Facebook ha lanciato la campagna “Ortona è bella. Anche da una finestra!”:

#iorestoacasa

#ortonanelcuore

Sette immagini dove da una finestra luminosa si scorgono le bellezze artistiche e naturali che la città sa offrire. Un invito a rimanere a casa, in sicurezza, senza andare a cercare fuori, almeno in queste settimane, qualcosa di bello.

Ricordiamo che le nuove direttive emanate dal Governo per contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus ci impongono di restare a casa. Gli spostamenti sono consentiti solo nei casi tassativamente elencati dalla legge (salute, necessità e lavoro), a pena di sanzioni. Ciò nonostante c’é chi si ostina ad uscire.

Il ringraziamento per aver realizzato e donato questa campagna di comunicazione é andato a Sandromengad, un team creativo, formato da membri appassionati da un grande amore per la creatività e la comunicazione, ciascuno dei quali lavora in pubblicità da più di un ventennio e ha acquisito competenzee negli anni in agenzie a spasso per l’Italia da liberi professionisti e formatori.