Film in Abruzzo, cinema chiusi fino al 3 aprile per emergenza Coronavirus

La normativa recante disposizioni per contenere la diffusione del Coronavirus prevede la chiusura dei cinema fino al 3 aprile

REGIONE – Le nuove direttive emanate dal Governo per contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus hanno previsto, tra l’altro, la chiusura dei cinema fino al prossimo 3 aprile, salvo contrarie e successive comunicazioni. Conseguentemente, si é scatenata una crisi che investe lintero settore, dalla produzione alla distribuzione. Alcuni film la cui uscita era già stata programmata saranno nelle sale non appena l’emergnza cesserà, altri in estate. Ci sarà, insomma, uno slittamento in avanti e si prevede un forte riscontro di pubblico perchè in questi giorni é insita in ognuno in noi la voglia di fare e di recuperare il tempo che ci é stato momentaneamente tolto.

Anche la nostra rubrica riprenderà non appena questo sarà possibile. Troverete di nuovo ogni settimene le novità del periodo, trailers, titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili. Per ora, arrivederci a presto!