Eventi a Ortona: cosa vedere, sagre, feste popolari

Programma con i principali eventi a Ortona da seguire durante l’anno, i luoghi da visitare, mostre, concerti e spettacoli della tradizione

Ortona, conosciuta fino agli Anni 30 come Ortona a mare, è una cittadina sulla costa chietina. La storia antichissima della città risale al popolo dei Frentani, che usava lo scalo commerciale come principale fonte economica del territorio. Città romana dagli inizi del III secolo a.C. fino al V secolo, fu occupata, dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, prima dai Goti, poi dai Bizantini, dai Longobardi e infine dai Normanni che nell’XI secolo la incendiarono. Risorta in epoca sveva tornò a fiorire economicamente. Nel 1258 la città ospitò in maniera permanente nella Cattedrale le reliquie di San Tommaso Apostolo, diventando un punto di riferimento nel campo religioso. Durante la seconda guerra modiale il centro cittadino fu in gran parte distrutto.

Insiglita della Bandiera Blu per le acque pulite e per la qualità dell’offera turistica, Ortona é ricca di bellezze naturali che si possono ammirare dalla Passeggiata orientale, costituita da una lnga baconata sospesa tra terra e cielo. Da vedere ci sono anche:

la Cattedrale di San Tommaso Apostolo, costruita sui resti di un antico tempio romano, fu distrutta e poi ricostruita in più occasioni e nonostante i bombardamenti della Seconda Guerra mondiale, conserva ancoradue portali originali e una cuola barocca al suo interno. Contiene le reliquie del Santo custodite in un sarcofago del 1400;

il Palazzo Farnese, il palazzo storico della città, sede della biblioteca (che contiene diversi manoscritti di Francesco Paolo Tosti, musicista cui Ortona diede i natali, e parecchie opere di Michele Cascella), fu fatto costruire da Margherita d'Austria;

il Castello Aragonese, edificato attorno al 1450 per volere di Ferdinando D'Aragona a difesa del porto e visitabile dal 2001 a eguto di ristrutturazione;

il Museo capitolare o Diocesano, che conserva testimonianze del periodo romano e paleocristiano e reperti scampati ai bombardamenti durante la seconda Guerra Mondiale;

la Chiesta di Santa Caterina, con l'immagine del Cristo e la Chiesa di Costantinopoli, eretta nel Seicento su un tempio pagano;

Palazzo Corvo, sede dell'Istituto Tostiano, coniene l'archivio del musicista e una collezione di strumenti d'epoca;

, sede dell’Istituto Tostiano, coniene l’archivio del musicista e una collezione di strumenti d’epoca; il Teatro Tosti dove si svolgono importanti spettacoli.

Le manifestazioni più importanti sono il 20 gennaio Il Vaporetto di San Sebastiano e la prima settimana di maggio la Festa del Perdono e il Corteo delle Chiavi d’argento in onore di San Tommaso Apostolo. A luglio si tiene la Sagra della trebbiatura. Dal 10 al 16 agosto, nel quartiere Torrevecchia, é appuntamento fisso la Sagra degli antichi sapori dove si possono degustare i piatti della tradizione, a base di carne o di pesce. Ad agosto si svolgono anche la Sagra della triglia fritta; la Sagra delle penne all’arrabbiata nella frazione Caldari e la Sagra degli arrosticini e formaggio in onore di San Rocco in frazione Villa Grande.

Una curiosità? A Ortona vi è la fontana magica di Dora Sarchese, nella quale al posto dell’acqua sgorga vino.