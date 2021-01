O.P.E.S. Abruzzo, le parole di Terenzio Rucci dopo la riconferma al vertice

“È per me motivo di orgoglio che necessita la massima condivisione con tutte le ASD e le SSD che hanno fiducia nella nostra squadra”

CHIETI – Il Presidente Regionale O.P.E.S. Abruzzo, Terenzio Rucci, è stato riconfermato al vertice regionale dell’Ente con il voto di oltre 90 ASD/SSD, appartenenti al Comitato Regionale Abruzzo.

L’Assemblea Regionale O.P.E.S. Abruzzo si è espressa giovedì 28 Gennaio, alle ore 18.00, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, confermando Rucci come Presidente Regionale.

“Sono stato riconfermato presidente regionale OPES. È per me motivo di orgoglio che necessita la massima condivisione con tutte le ASD e le SSD che hanno fiducia nella nostra squadra, soprattutto in questo difficile momento. Ringrazio il presidente nazionale Marco Perissa e il segretario generale Juri Morico per la rinnovata fiducia e per tutto quello che abbiamo e che faremo insieme, sempre nel nome dello sport e del terzo settore. Ringrazio Sonia Fracassi e Andrea Sagi con la consapevolezza di avere con me validissimi professionisti e amici sinceri. Viva Opes e viva L’Abruzzo più forte che mai.” – ha dichiarato Rucci.

L’incessante lavoro di assistenza e progettazione, svolto nell’ultimo anno dall’Ente, nonostante l’emergenza Covid, ha riconfermato ed ampliato la fiducia delle ASD/SSD che hanno scelto O.P.E.S. Abruzzo come Ente di riferimento per la Promozione Sportiva ed il Terzo Settore.