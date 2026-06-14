L’Aquila, “Inclusione in movimento”: studenti e volontari a bordo degli autobus AMA

L’AQUILA – Si è svolta venerdì scorso, nella sede di AMA a Campo di Pile, l’iniziativa Inclusione in movimento – Conoscersi attraverso l’esperienza, promossa dall’Assessorato alla Mobilità del Comune dell’Aquila in collaborazione con Autismo Abruzzo APS/ONLUS. Una mattinata dedicata alla conoscenza reciproca, alla scoperta del trasporto pubblico e alla costruzione di percorsi di autonomia per ragazzi con disturbo dello spettro autistico, resa possibile grazie alla disponibilità dell’azienda, delle organizzazioni sindacali e del personale in servizio.

Durante la visita, i partecipanti hanno potuto esplorare gli spazi operativi dell’azienda, osservare da vicino gli autobus del trasporto pubblico locale e incontrare gli autisti e gli operatori che quotidianamente garantiscono il servizio alla città. L’esperienza è poi proseguita con un giro urbano inclusivo, pensato per favorire familiarità con i mezzi, sicurezza negli spostamenti e maggiore autonomia nell’utilizzo del trasporto pubblico.

L’assessore alla Mobilità Paola Giuliani ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa, evidenziando come la conoscenza diretta degli ambienti e delle persone che operano nel servizio pubblico rappresenti un passaggio fondamentale per rendere la mobilità davvero accessibile. «L’inclusione nasce dall’incontro e dalle esperienze concrete. Avvicinare i ragazzi al mondo del trasporto pubblico significa aiutarli a sentirsi più sicuri negli spostamenti quotidiani e promuovere autonomia, partecipazione e qualità della vita. Il nostro obiettivo è costruire una città sempre più attenta ai bisogni di ogni cittadino», ha dichiarato Giuliani.

L’assessore ha inoltre espresso un ringraziamento sentito ad Autismo Abruzzo APS/ONLUS, al presidente Dario Verzulli, ai volontari del Centro Diurno Casa di Michele e di Punto Karma, ad AMA e alle organizzazioni sindacali aziendali, riconoscendo il ruolo determinante della collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio.