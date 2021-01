Diretta Teramo – Bari: dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 30 gennaio alle 15 si gioca Teramo – Bari per la 21° giornata del Girone C di Serie C. Informazioni dove vedere la partita

TERAMO – Tra le partite della ventunesima giornata del Girone C di Serie C c’é anche – Teramo – Bari, che si giocherà sabato 30 gennaio allo Stadio Gaetano Bonolis, con calcio di inizio previsto per le ore 15. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

I padroni di casa vengono dal pareggio per 1-1 sul campo del Palermo e sono sesti in classifica, in piena zona playoff, con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte; negli ultimi cinque match disputati hanno ottenuto 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; hanno segnato 3 gol e ne ha subito 5. Gli ospiti sono secondi a quota 41, con 8 lunghezze di ritardo dalla capolista Ternana e un percorso di 12 vittorie, 5 pareggi e 2 k.o; nelle ultime cinque sfide hanno conseguito 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte segnando 11 reti e ne ha subito 4. Il rendimento del Bari fuori casa è il migliore del girone, con 23 punti. 1-1 è il risultato dell’ultima sfida tra queste due squadre che risale al 4 ottobre 2020.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Teramo – Bari, valida per la 21° giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports e su Sky Primafila (canale numero 254 del satellite). Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

L’Arbitro

La gara sarà diretta da Matteo Gualtieri di Asti, coadiuvato dagli assistenti, Francesco Perrelli di Isernia e Luca Dicosta di Novara, quarto uomo Cristian Cudini della sezione di Fermo. Nessun precedente con i colori biancorossi, uno con quelli pugliesi, relativo alla passata stagione sportiva (Cavese – Bari 1-1).

Le probabili formazioni di Teramo – Bari

Nelle fila biancorosse mancheranno lo squalificato Viero e l’infortunato Birligea, fermato in settimana da una distrazione muscolare. A rischio anche Bombagi, le cui condizioni fisiche dovranno essere verificate nelle prossime ore. Paci dovrebbe optare invece per un 4-3-3 con Lewandowski in porta, terzini Costa Ferreira e Tentardini e al centro Diakite e Piacentini. A centrocampo Mungo, Ilari e Santoro. Tridente offensivo composto da Gerbi, Pinzauti e Bombagi. Nel Bari mancheranno gli infortunati Ursi e Andreoni. Auteri dovrebbe optare invece per un 3-4-3 con Frattali in porta, pacchetto difensivo con Ciofani, il rientrante Celiento e Di Cesare. In mediana Lollo e De Risio sulle corsie laterali Semenzato e Rolando. Tridente offensivo formato da Marras, Candellone e Antenucci.

TERAMO (4-3-3): Lewandowski; Costa Ferreira, Diakite, Piacentini, Tentardini; Mungo, Ilari, Santoro; Gerbi, Pinzauti, Bombagi. Allenatore: Paci.

BARI (3-4-3): Frattali; M. Ciofani, Celiento, Di Cesare; Semenzato, De Risio, Lollo, Rolando; Marras, Antenucci, Candellone. Allenatore: Auteri.