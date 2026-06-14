“Abruzzo di Cuore”, successo al Bonolis

TERAMO – La manifestazione “Abruzzo di Cuore – Un gol per il Bambino Gesù” ha trasformato lo stadio Bonolis in un grande abbraccio collettivo. Oltre 3.000 biglietti venduti e circa 20.000 euro raccolti, interamente destinati alla Fondazione Bambino Gesù ETS per sostenere cure e assistenza ai piccoli pazienti. Numeri che confermano la risposta straordinaria della città e la forza di un’iniziativa capace di unire sport, solidarietà e partecipazione.

L’evento, promosso dalla famiglia di un piccolo paziente del Bambino Gesù, è stato reso possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, che ha organizzato la giornata insieme all’OPI Teramo e all’Associazione Culturale Big Match. In campo si sono sfidate la Nazionale Attori, la Nazionale Parlamentari e l’All Stars Abruzzo, mentre musica ed esibizioni artistiche hanno accompagnato il pubblico in una festa dedicata all’altro.

Durante la manifestazione, l’Amministrazione ha consegnato una targa all’Associazione Lucis ETS in memoria di Claudia Cordoni, riconoscendone l’impegno nel sociale.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto ha sottolineato il valore profondo dell’iniziativa: «Abruzzo di Cuore si è caratterizzato per essere comunità. Attraverso sport, solidarietà e sociale abbiamo unito generazioni diverse con un obiettivo comune: sostenere la Fondazione Bambino Gesù ETS, presidio di eccellenza per la salute dei più piccoli».

D’Alberto ha poi evidenziato il significato più ampio della giornata: «In un mondo in cui a molti bambini vengono negate persino le cure essenziali, il diritto alla salute deve restare universale. La città ha fatto il gol della vittoria, dimostrando ancora una volta di mettere al centro la persona e soprattutto i più piccoli».

Una giornata che ha confermato come Teramo sappia rispondere con cuore, partecipazione e senso di comunità quando si tratta di solidarietà concreta.