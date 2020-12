Nuovo incarico per il Sindaco di Bolognano: la nota di Testa e Sigismondi

Guido Di Bartolomeo nominato responsabile regionale Fratelli d’Italia per i rapporti con le Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco

BOLOGNANO – “Il Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, è stato nominato referente regionale per i rapporti con le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco, dipartimento che vede come responsabile nazionale il parlamentare di Fdi, Emanuele Prisco”. Lo rendono noto, il capogruppo in Consiglio regionale, Guerino Testa ed il coordinatore regionale del partito, Etelwardo Sigismondi.

“Un riconoscimento che premia l’ottimo lavoro finora svolto dal Sindaco, già ispettore della Polizia di Stato, e siamo certi che fornirà un notevole contributo alla nostra regione su materie di fondamentale importanza, quali la prevenzione e la sicurezza, al fine di assicurare la migliore fruizione dei territori. Tutto ciò che attiene alla salvaguardia dei cittadini, alla difesa civile e alla tutela dei valori fondamentali della Repubblica, rappresenta un componente indispensabile della qualità di vita e, dunque, una priorità. Fratelli d’Italia si dota di una figura preposta per una sempre più efficiente organizzazione territoriale”.