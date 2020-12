Amadori con MasterChef Italia: partneship anche per la 10ma edizione

ROSETO – Amadori riconferma la partnership con MasterChef Italia, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, in onda con la nuova edizione dal 17 dicembre ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV. Fondato nel 1969, il Gruppo Amadori è ad oggi uno dei principali leader nel settore agroalimentare italiano.

Specialista nel settore avicolo, il Gruppo Amadori si distingue sul mercato per la gestione integrata della sua filiera, 100% italiana e certificata: una scelta che permette di effettuare un controllo costante e approfondito in ogni singola fase produttiva.

Amadori sarà presente nella dispensa di MasterChef Italia con alcuni dei suoi principali prodotti tra cui il pollo “Il Campese” e il pollo “Qualità 10+”, protagonisti di alcune prove dedicate.

Il Campese, eccellenza dell’offerta Amadori, è un pollo a lento accrescimento allevato all’aperto, che garantisce una carne soda e consistente che conferisce al prodotto un gusto eccezionale. Un’altra peculiarità di questa filiera è l’utilizzo di energia proveniente solo da fonti rinnovabili per le fasi di lavorazione della carne.

Il pollo “Il Campese”, così come il pollo “Qualità 10+” Amadori, è allevato senza uso di antibiotici e la sua alimentazione è accuratamente studiata, completamente vegetale e “no OGM”.

È possibile seguire Masterchef Italia con l’hashtag ufficiale #MasterChefIt sui profili social Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok e attraverso il sito ufficiale di MasterChef Italia.

MasterChef Italia è in onda dal 17 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione Europea, e in streaming su NOW TV.